Rus Gübre Üretimi ve İhtiyaçlar

Ekonomi

Rusya'nın en büyük gübre üreticilerinden Uralchem'in Genel Müdürü Dmitriy Konyayev, yaklaşık 100 bin ton Rus gübresinin Avrupa'daki limanlarda bekletildiğini söyledi.

Konyayev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, insani yardım amacıyla 200 bin ton gübreyi çeşitli ülkelere gönderdiklerini kaydetti.

Sevkiyatı özellikle gıda güvenliği sorunu yaşayan ülkelere yönlendirdiklerine işaret eden Konyayev, "Yaklaşık 100 bin ton gübre de Avrupa'daki limanlarda bekletiliyor." dedi.

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkenin 2024 yılında gübre ihracatının 40 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacağını söylemişti.

Rusya, Çin'in ardından yüzde 16'lık payla küresel piyasada en büyük ikinci gübre ihracatçısı konumunda.