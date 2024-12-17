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Ekonomi

Rusların Tercihi Türkiye!

Rusya'dan bu yıl 30 milyon yurt dışı seyahati bekleniyor, Türkiye en çok ziyaret edilen ülke.

17.12.2024 15:20
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Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, bu yıl yaklaşık 30 milyon Rus'un yurt dışı seyahati gerçekleştireceğini belirterek, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ülke olduğunu söyledi.

Gorin, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rus turizm sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Rusların yurt dışı seyahatlerinde toparlanma yaşandığını anlatan Gorin, "Uluslararası seyahatlere yönelik mevcut kısıtlamalara rağmen, yurt dışı turizm yüzde 20 büyüme gösterdi. En fazla, doğrudan hava ulaşımına sahip vize talep etmeyen ya da basitleştirilmiş vize rejimine sahip ülkeler ziyaret ediliyor." dedi.

Gorin, Rusya'dan şu anda 36 ülkeye doğrudan uçuş gerçekleştirilebildiğini kaydederek, "Bu yılın sonu itibarıyla yaklaşık 29-30 milyon vatandaşımızın özel, iş ve turistik geziler de dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla yabancı ülkeleri ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 6,7 milyon Rus'un ziyaret etmesinin beklendiği Türkiye'nin bu alanda zirvede bulunduğuna işaret eden Gorin, "Çok büyük rakamlardan bahsedebileceğimiz diğer yerler arasında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland bulunuyor." dedi.

Gorin, Rus turistlerin Maldivler, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'a yönelik seyahatlere de ilgi gösterdiğini aktardı.

Kaynak: AA

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