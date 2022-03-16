Rusya, atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi için ek fon ayırdı - Son Dakika
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Rusya, atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi için ek fon ayırdı

16.03.2022 12:37
Rusya, atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi için ek fon ayırdı

Rusya, 2024 yılına kadar ulusal "Rusya Federasyonu'nda atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi ile bilimsel araştırma" programının hayata geçirilmesi için 5 milyar rublenin üzerinde para ayırdı.

Rusya, 2024 yılına kadar ulusal " Rusya Federasyonu'nda atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi ile bilimsel araştırma" programının hayata geçirilmesi için 5 milyar rublenin üzerinde para ayırdı. Ek fonların, kontrollü termonükleer füzyon ve yenilikçi plazma teknolojilerinin geliştirilmesine aktarılması planlanıyor.

Program kapsamında, mevcut altyapının modernleştirilmesi ve yeni deney amaçlı tesis ve tesisatların kurulması tasarlanıyor. Böylelikle T-15MD tokamak, ek ısıtma sistemleri, tanı yöntemleri, veri toplama ve işleme, akım üretimi ve diğer unsurlarla donatılacak.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un bir parçası olan TRINITI, 2030 yılına kadar TRT reaktör teknolojilerine sahip deneysel bir tokamak inşa etmeyi planlıyor. İlerde faaliyete geçecek termonükleer reaktörün tam ölçekli bir prototipi olacak tokamak, plazmanın ateşlemeye yakın yarı-durağan modlardaki davranışını inceleyecek, ilave plazma ısıtması, yakıt beslemesi, battaniye teknolojileri için yöntemler ile yüksek nötron akışlarında çalışan yeni teşhis yöntemleri ve trityum teknolojisi geliştirecek. - MERSİN

Rusya, atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi için ek fon ayırdı
Rusya, atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi için ek fon ayırdı

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Rusya Federasyonu, Araştırma, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya, atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi için ek fon ayırdı - Son Dakika


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