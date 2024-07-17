Rusya Başbakan Yardımcısı: LNG projeleri zorluklara rağmen geliştirilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Başbakan Yardımcısı: LNG projeleri zorluklara rağmen geliştirilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelik küresel talebin arttığını ve LNG projelerinin zorluklara rağmen geliştirileceğini bildirdi. Novak, Rus enerji sektörü ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, uluslararası ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi için güvenli araçlar ve mekanizmalar oluşturulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ulusal para birimleriyle ticaretin artması ve BRICS ülkeleri arasında yeni araçların yaratılması gerektiğini belirtti. Novak, yaptırımlara rağmen Rus enerji sektörünün gelişmeye devam ettiğini ve LNG projelerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

17.07.2024 12:27
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelik küresel talebin arttığını ancak LNG projelerinin zorluklara rağmen geliştirileceğini bildirdi.

Novak, Rus haber ajansı TASS'a verdiği mülakatta, Rus enerji sektörü ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin uyguladığı kısıtlamaların çok sayıda ülke tarafından görüldüğüne işaret eden Novak, "Dolayısıyla, rezerv paranın sahibi olan ülkelerden birinin eylemlerine bakmadan uluslararası ekonomik faaliyetleri yürütebilmemiz için güvenli araçlar, mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Novak, özellikle ulusal para birimleriyle ticarete yönelik talebin arttığını belirterek, "BRICS içerisinde yeni araçların yaratılması ve ikili ilişkiler üzerinden ortaklık ilişkilerinin kurulması arzusu var. Bunun için uygun ödeme altyapısını oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Rus LNG projelerine ilişkin yaptırımları da değerlendiren Novak, "Yaptırımları tanımıyoruz, bunlar yasa dışı. Enerji kaynaklarının fiyatları noktasında yaptırım uygulayanlar kendi tüketicilerinin durumunu daha da kötüleştirmektedir." dedi.

Novak, yaptırımlara rağmen Rus enerji sektörünün gelişmeye devam ettiğini belirterek, "LNG'ye yönelik küresel talep artıyor, LNG projeleri gerçekleştirilecek, ortaklarla anlaşmalara varıldı. Elbette aşılması gereken zorluklar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya Başbakan Yardımcısı: LNG projeleri zorluklara rağmen geliştirilecek - Son Dakika

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