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Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor - Son Dakika

Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor

24.01.2022 11:56
Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor

Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve borsası haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyorRus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,7 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,1 düşerek 88'e geriledi.

Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve borsası haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor

Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,7 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,1 düşerek 88'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2,75 değer kaybederek 3.344 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 3,3'ün üzerinde azalarak 1.355 puana kadar düştü.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, ABD'nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerini çekmesinin Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.

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Avrupa Birliği, dolar, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor - Son Dakika
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