Rusya, Hindistan'da zırh delici mermi üretecek

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Hindistan'da, Rus yapımı muharebe tankları için zırh delici mermi üretileceğini bildirdi.
Rostec'ten yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'da "Mango" adı verilen zırh delici mermilerin üretileceği kaydedildi.
Mango'nun Rus yapımı T-72 ve T-90 model tanklarda kullanıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu tankların Hindistan ordusunda da bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Rostec'in Hindistan'da barut üretmeyi de planladığı bilgisine yer verildi.
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