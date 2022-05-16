Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 2 trilyon ruble azaldı - Son Dakika
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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 2 trilyon ruble azaldı

16.05.2022 18:52
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 2 trilyon ruble azaldı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki toplam rezervleri, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,3 azalarak 11 trilyon rubleye geriledi.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki toplam rezervleri, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,3 azalarak 11 trilyon rubleye geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin emeklilik sisteminin desteklenmesi için faaliyet gösteren Ulusal Refah Fonu'ndaki toplam rezervler, 1 Mayıs itibarıyla 1 Nisan'a kıyasla 13 trilyon rubleden 11 trilyon rubleye düştü.

Açıklamada, söz konusu hacmin Rusya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 8,3'üne ve döviz cinsinden 155 milyar dolara tekabül ettiği bilgisi paylaşıldı.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 630 milyar dolar değerindeki rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerin yatırım için kullanılabileceğini söylemişti.

Rusya'nın toplam uluslararası rezervleri nisanda bir önceki aya göre 13,3 milyar dolar gerileyerek 593 milyar dolara düşmüştü.

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Maliye Bakanlığı, 1 Mayıs, Nisan, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 2 trilyon ruble azaldı - Son Dakika


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