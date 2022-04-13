Rusya-Ukrayna savaşında enformasyonlar yanılgıya neden olabiliyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşında enformasyonlar yanılgıya neden olabiliyor

13.04.2022 12:53
Rusya-Ukrayna savaşında enformasyonlar yanılgıya neden olabiliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden Doç. Dr. Sarp Bağcan, Rusya-Ukrayna savaşındaki enformasyona ilişkin, "Konunun uzmanları, akademisyenler, siyasetçiler, karar vericiler de anlık veriyle besleniyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden Doç. Dr. Sarp Bağcan, Rusya- Ukrayna savaşındaki enformasyona ilişkin, "Konunun uzmanları, akademisyenler, siyasetçiler, karar vericiler de anlık veriyle besleniyor. Bu da her türlü yanılgıya açık bir manipülasyon ortamı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Bağcan, Rusya-Ukrayna savaşında propagandanın işleyişi ile uluslararası iletişim stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaşının tarihte bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bağcan, "Ukrayna'daki savaşın geldiği noktada bir barış anlaşması veya ateşkes üzerinde oluşan tartışmalar halen sürmekte. Zaman içerisinde taraflardan gelen açıklamaların ve tarafların kullandığı görüntülerin ne kadar gerçeği yansıttığı, bunların sadece birer propaganda malzemesi halinde mi kullanıldığı üzerine konuşmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarından yayılan anlık görüntü ve enformasyonlarla yanlış yönlendirmeler olabileceğini belirten Bağcan, konunun uzmanları, akademisyenler, siyasetçiler, karar vericilerin de anlık veriyle beslendiğini, bunun da her türlü yanılgıya açık bir manipülasyon ortamı oluşturduğunu kaydetti.

Herhangi bir olay yaşandığında, bunun sosyal medyadan tutun da konvansiyonel medyaya kadar birçok yansımaları olduğunu aktaran Bağcan, taraflara yönelik destek paylaşımları olmasını ise "popüler kültürün yansımaları" olarak değerlendirdi.

Bağcan, siyasetçilerin yürüttüğü kamuoyu diplomasisinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun sürmesi beklenen savaş bitse bile savaşın üzerinden yürütülen propaganda savaşı devam edecek gibi gözüküyor. Küresel şirketlerin birçoğu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Rusya'dan ayrıldı ve ayrılmaya devam ediyor. Durdurulan Rus gemileri, sınır dışı edilen diplomatlar gibi unsurlar ekonomik, siyasi ve kültürel bir baskıya neden oluyor. Fiilen cephede çatışmasalar bile birçok ülke savaşmak dışında izolasyona ve baskıya ilişkin pek çok şeyi en üst düzeyde yapıyor. Ekonomik, politik, askeri altyapılarla birlikte belki de daha öncesinden başlayarak yeni sistemin iletişimsel-kültürel ayağı ve altyapısı bir yönüyle hazırlanmış oluyor."

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşında enformasyonlar yanılgıya neden olabiliyor - Son Dakika


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