Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu rubleyle ödemeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu rubleyle ödemeye hazırlanıyor

14.03.2022 10:15
Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu rubleyle ödemeye hazırlanıyor

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacak.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacak.

Rusya Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dövizle dış borç ödenmesine ilişkin geçici bazı kurallar getirildiği belirtildi.

Buna göre, borcun dövizle ödenmesi için ilgili bankalara gerekli talimatların verileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu ödemelerin gerçekleşmesi, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası ve hükümetin döviz hesapları üzerindeki kısıtlamalara bağlı olacaktır." denildi.

Açıklamada, "Eğer yabancı bankalar dövizle ödeme gerçekleştirmezse, Rusya Maliye Bakanlığı da ödemeyi ruble ile yapar." ifadesine yer verildi.

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Maliye, Rusya, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu rubleyle ödemeye hazırlanıyor - Son Dakika


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