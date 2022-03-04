S&P'den Rusya'ya bir not indirimi daha - Son Dakika
Üye Girişi

S&P'den Rusya'ya bir not indirimi daha

04.03.2022 01:40
S&P'den Rusya'ya bir not indirimi daha

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunda bir kez daha indirime gidildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarının "CCC-"ye indirildiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini de hedef alan yeni yaptırımlara yol açtığı anımsatılan açıklamada, bunun rezervlerin büyük bir bölümünü erişilemez hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, not indiriminin temerrüt riskini önemli ölçüde artıracağına inanılan tedbirlerin uygulanmasını takip ettiği bildirildi.

G7 ülkelerinden gelen yeni kısıtlamalar ve Rus hükümeti tarafından rubleyi korumak için getirilen sermaye kontrollerinin ülkenin borcunu ödeme kabiliyetini kısıtlayabileceğine dikkat çekilen açıklamada, ülkenin "negatif" izlemede olduğu aktarıldı.

S&P, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine başlamasının ardından 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu "BBB"den "BBB-"ye düşürdüğünü duyurmuştu.

Böylece kredi derecelendirme kuruluşu Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürmüş oldu.

Moody's: Rusya-Ukrayna krizi küresel ekonomik görünüme yönelik yeni riskler oluşturuyor

Öte yandan Moody's, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir analiz yayımladı.

Rusya-Ukrayna krizinin küresel ekonomik görünüme yönelik yeni riskler oluşturduğuna dikkat çekilen analizde, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın daha da tırmanmasının Avrupa'nın ekonomik toparlanmasını da riske atabileceği kaydedildi.

Analizde, Rusya-Ukrayna savaşının dünya çapında emtia fiyatlarında keskin artışlara neden olduğu, savaşın emtia fiyatlarındaki şoklar yoluyla dünyanın geri kalanını etkileyeceği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Ukrayna, Döviz, Kredi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi S&P'den Rusya'ya bir not indirimi daha - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: S&P'den Rusya'ya bir not indirimi daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement