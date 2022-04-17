Saatçilerde düğün sezonu telaşı başladı - Son Dakika

Ramazan ayının hemen ardından başlayacak olan düğün sezonunun vazgeçilmezlerinden biri olarak bilinen gelin ve damat saatlerine olan talepler arttı.

Birçok sektörü doğrudan etkileyen düğünler için esnafta geri sayım başladı. Ramazan ayının bitişiyle birlikte hızlı şekilde başlayacak olan düğün sezonu, zor günler geçiren birçok sektöre adeta can suyu olacak. Düğün sezonunda büyük yoğunluk yaşayan saatçiler de düğünlerin tam olarak başlamasını dört gözle bekliyor.

Eskişehir'de 32 yıldır saatçilik yapan Mehmet Ercan, düğün sezonunun yaklaşmasıyla taleplerin başladığını belirtti. Düğünlerde gelin ve damat saatlerinin yanı sıra davetlilerin de şık görünüm için saat tercih ettiğini belirten Ercan, "Sezonun açılmasına kısa bir süre kaldı. Düğün hazırlığı yapanlar şimdiden saat alışverişini yapmak için talep oluşturmaya başladı. Her yıl olduğu gibi gelin ve damat saatlerinde yoğunluk bekliyoruz. Fakat sezonunun açılmasıyla düğünlere davetli olarak katılacaklar da ayrıca bir yoğunluk oluşturuyor. Günümüzde insanların en çok tercih ettiği aksesuarlardan birisi saat oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR