Saatlerin Türkiye'de serbest dolaşıma giriş işlemlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika
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Saatlerin Türkiye'de serbest dolaşıma giriş işlemlerinde değişikliğe gidildi

06.07.2022 09:52
Saatlerin Türkiye'de serbest dolaşıma giriş işlemlerinde değişikliğe gidildi

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlendi.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB'nin yanı sıra EFTA, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ankara, Antalya, Erenköy, İzmir, İzmit ve Muratbey gümrük müdürlüklerinden yapılacak.

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Kaynak: AA

Büyük Britanya, Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saatlerin Türkiye'de serbest dolaşıma giriş işlemlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika

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