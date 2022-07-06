Buna göre, AB'nin yanı sıra EFTA, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ankara , Antalya , Erenköy , İzmir , İzmit ve Muratbey gümrük müdürlüklerinden yapılacak.

Kaynak: AA

Büyük Britanya, Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Saatlerin Türkiye'de serbest dolaşıma giriş işlemlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika

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