Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlendi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, AB'nin yanı sıra EFTA, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ankara, Antalya, Erenköy, İzmir, İzmit ve Muratbey gümrük müdürlüklerinden yapılacak.
Son Dakika › Ekonomi › Saatlerin Türkiye'de serbest dolaşıma giriş işlemlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika