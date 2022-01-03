Üye Girişi
Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı - Son Dakika

Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı

03.01.2022 10:28
Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı

Sabancı Vakfı'nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif katılımı sağlayabilmeleri hedefiyle sürdürdüğü 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı.

Sabancı Vakfı'nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif katılımı sağlayabilmeleri hedefiyle sürdürdüğü 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarının "eğitim" ana başlığı altında gerçekleştireceği projelerin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular, 3 Ocak ila 9 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Sabancı Vakfı, Hibe Programı'na başvuru yapacak kurumların nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele gibi alt temalardan en az birine değinen projelerini bekliyor.

Sabancı Vakfı 2022 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 100 bin TL ila 300 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak ve toplam 2 milyon TL destek verilecek. Desteklenecek projelerin en erken 18 Temmuz 2022'de başlaması ve en geç 21 Temmuz 2023'te sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye vakfın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın 15 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programı'nı sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak yarım asra yaklaşan tarihimizde toplumsal gelişme için çalışıyoruz. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için de sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Yine büyük bir gururla belirtmek isterim ki, 15 yıldır Türkiye'de sivil topluma kesintisiz hibe desteği veren tek vakıfız. Çalışmalarımız doğrultusunda da bugüne kadar 183 projeye 32 milyon TL destek verdik ve Türkiye'nin 76 ilinde yüz binlerce insana ulaştık. Hibe desteğinin yanı sıra ihtiyaç duydukları alanlarda kapasitelerini güçlendirebilmeleri için uzmanlık desteği sağlamaktan, iletişim ve görünürlük faaliyetlerine kadar birçok alanda yanlarında olduk. Ne mutlu ki bu yıl da yeni yol arkadaşlarımızla toplum için var gücüyle, gönülden çalışan insanların varlığına dair inancımızı güçlendirmeye ve iz bırakan hikayelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz."???????

YORUMLAR
500

Sabancı Vakfı, Türk Lirası, Türkiye, Engelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı - Son Dakika Ekonomi


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:42
Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü         
10:40
Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?         
10:32
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21

Son Dakika Haberleri
10:42 TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?
10:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
10:39 Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
10:12 Sosyal medya da gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 10:49:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement