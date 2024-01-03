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Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları Başladı

Sabancı Vakfı, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma amacıyla uyguladığı Hibe Programı'nın yeni dönem başvurularını 3 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında kabul edeceğini duyurdu. Program kapsamında eğitim projeleri desteklenecek ve seçilen projelere 600 bin lira ile 1 milyon lira arasında hibe sağlanacak. Başvurular online olarak yapılacak ve projelerin en erken 17 Temmuz'da başlaması gerekiyor.

Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları Başladı
03.01.2024 - 11:53,
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Sabancı Vakfı Hibe Programı başvuruları 3 Ocak-9 Şubat arasında yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı'nın sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007'den bu yana uyguladığı Hibe Programı'nın yeni dönem başvuruları başladı.

Sivil toplum kuruluşlarının eğitim ana başlığı altında gerçekleştireceği projelerin destekleneceği Hibe Programı için başvurular 3 Ocak-9 Şubat arasında online olarak yapılabilecek.

Vakıf, Hibe Programı'na başvuru yapacak kurumlardan, nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele gibi alt temalardan en az birine değinen projelerini bekliyor.

"17 yıldır, Türkiye'de sivil topluma kesintisiz hibe desteği veren tek vakıfız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın 17 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programı'nı kesintisiz sürdürdüğünü aktardı.

Vakıf olarak kuruluşlarından bu yana toplumsal gelişim için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Safkan, şunları kaydetti:

"Bu hedefimizin gerçekleşmesi için de sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Yine büyük bir gururla belirtmek isterim ki 17 yıldır, Türkiye'de sivil topluma kesintisiz hibe desteği veren tek vakıfız. Çalışmalarımız doğrultusunda da bugüne kadar 238 projeye 80 milyon liradan fazla destek verdik ve Türkiye'nin 81 ilinde yüz binlerce insana ulaştık. Desteğimizin kapsamı yalnızca hibe değil, kurumların ihtiyaç duydukları alanlarda kapasitelerini geliştirebilmeleri için uzmanlık desteği sağlamaktan, iletişim ve görünürlük faaliyetlerine kadar birçok alanda onlara yol arkadaşlığı yaptık. Ne mutlu ki bu yıl da yeni yol arkadaşlarımızla toplum için var gücüyle gönülden çalışan insanların varlığına dair inancımızı güçlendirmeye ve iz bırakan hikayelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz."

Programa başvuracak projelere 600 bin lira ile 1 milyon lira arasında hibe desteği sağlanacak ve toplam 8 milyon lira destek verilecek.

Seçilen projelerin en erken 17 Temmuz'da başlaması ve en geç 16 Temmuz 2025'te sona ermesi, temel faaliyetlerinin de Türkiye sınırları içerisinde olması gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

Kaynak: AA
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