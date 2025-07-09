Sadıkoğlu\'nun talebi karşılık buldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun uzun zamandır gündeme getirdiği ve her platformda talep ettiği teminat şartı konusunda yeni bir düzenleme yapıldı.

ResmiGazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun'un 'tecil' başlıklı 48'inci maddesinin 2'nci fıkrasındaki tutar yeniden belirlendi.

Buna göre; kamuya olan borçların tecil ve taksitlendirilmesinde 50 bin TL olan teminat şartı 250 bin TL olarak yeniden belirlendi.

"Her platformda dile getirdik"

Kamuya olan borçların yapılandırılmasındaki teminat şartının beş katına yükseltilmesinden dolayı memnun olduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Her türlü kamu borçlarını faizsiz olarak taksitlendirebilmek için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre 50 bin TL ve üzeri borçlar için teminat istenmekteydi. Büyük depremler yaşamış şehrimizde evi ve iş yeri yıkılarak tüm sermayesini kaybetmiş üyelerimizin teminat gösterebilmesinin imkansız olduğunu her platformda dile getirdik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlara ve yetkililere sunduğumuz dosyaların tamamında bu talebimiz hep vardı. Teminat şartının kaldırılmasını veya yükseltilmesini talep ettik. Talebimizin karşılık bulmasından dolayı üyelerimiz adına mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA