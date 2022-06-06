Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu açıldı - Son Dakika
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Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu açıldı

06.06.2022 13:53
Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu açıldı

Dem Derneği'nin sağır ve işitme engelli kadınları güçlendirmek için hak temelli bir yaklaşımla çalışmaya başladığı Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu açıldı.

Dem Derneği'nin sağır ve işitme engelli kadınları güçlendirmek için hak temelli bir yaklaşımla çalışmaya başladığı Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu açıldı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Engelli Kadın Derneği ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ortaklığında oluşturulan ve www.sagirkadinhak.com adresi üzerinden erişilebilen platform için farklı uzmanlıkları olan 15 kişilik bir ekip kapsamlı çalışmalar yaptı.

Hakların, sağır ve işitme engelli kadınlar için de erişilebilir olması ve Türkiye'nin her yerinde kadınların istedikleri zaman ücretsiz olarak haklarını öğrenmeye başlaması amacıyla kurulan platformda şiddet ve şiddetle mücadele, ekonomik ve cinsel haklar da dahil olmak üzere 8 farklı başlıkta 54 erişilebilir eğitim videosu yer alıyor.

Videolarda sade ve kolay anlaşılır bir dil kullanılıyor ve aynı zamanda işaret dili, alt yazı, dış ses ve görsel desteği de bulunuyor. Kullanıcılar, eğitim videolarına bilgisayarlarından, tabletlerinden veya akıllı telefonlarından ister misafir olarak isterlerse üye olarak ulaşabiliyor. Üye olan kullanıcılar için ayrıca her eğitim videosundan önce ve sonra anket soruları ve alıştırma soruları bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dem Derneği Sürdürülebilir Çözümler Koordinatörü Ayşe Damla İşeri Sunman, sağır ve işitme engelli kadınlar için bu çalışmanın bir ilk olduğunu belirterek, "Dem Derneği olarak amacımız, hem kadın hem de sağır ve işitme engelli ve sağır oldukları için çoklu ayrımcılığa uğrayan kadınların hakları ile ilgili farkındalığını artırmak ve hak ihlaline uğradıklarında bilinçli bir şekilde mücadele etmelerine destek olmak." ifadesini kullandı.

Sunman, eğitim videolarının yer aldığı "Sağır Kadın Hak" internet sitesini açtıklarını vurgulayarak, "Ancak sadece çevrim içi değil, sahada da çalışıyoruz. Platformun ve içindeki bilgilerin sağır ve işitme engelli kadınlar tarafından yaygınlaştırılması için elçi atölyeleri düzenliyoruz. Bugüne kadar 3 farklı ilde atölye çalışması yaptık ve şu an Türkiye genelinde 12 ilde 48 sağır ve işitme engelli kadın platform elçimiz olarak çalışmaya hazır. Birlikte sağır ve işitme engelli kadınlara haklarını anlatıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de çalışmalarımızın ulaşmadığı bir il ve bir kadın bile kalmaması." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da vakfın, yarım asra yakın süredir toplumsal gelişmeye katkıda bulunma amacıyla Türkiye'deki sivil toplumun desteklenmesi için çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"15 yıldır kesintisiz olarak uyguladığımız hibe programları kapsamında kadın, genç ve engelli bireyler ile çalışarak sorunlara çözüm üretecek sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek veriyoruz. Bugüne kadar 183 projeye 32 milyon TL'yi aşkın hibe desteği verdik ve Türkiye'nin 76 ilinde yüz binlerce insana ulaştık. Deneyimlerimiz bize engelli kadınlar gibi farklı kimliklerin kesişiminde olan bireylerin haklarına erişmesinde daha geniş bir perspektiften bakmanın önemini gösterdi. Bu yıl da hibe desteği verdiğimiz projeler arasında yer alan Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu projesinin bizim için ayrı bir önemi var. Sağır ve işitme engelli kadınlara yönelik erişilebilir içerikler üreterek engelli kadınların şiddetle mücadele mekanizmaları başta olmak üzere haklarını bilmelerine katkı sağlayacak bu projeyi desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu açıldı - Son Dakika

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