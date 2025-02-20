Sagra Grup'tan 5 Ödül Birden - Son Dakika
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Ekonomi

Sagra Grup'tan 5 Ödül Birden

Sagra Grup\'tan 5 Ödül Birden

Sagra Grup, Business Honors Awards'tan beş ödül kazanarak sektördeki başarısını tescilledi.

20.02.2025 13:19
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OYAK Gıda Sektörü şirketlerinden Sagra Grup, topluma, çevreye ve sektörlerine katkı sunan girişimlerin ve liderlerin ödüllendirildiği Business Honors Awards'tan beş ödül aldı.

Sagra Grup, iş dünyasında uzun vadeli etkiler oluşturan; sektörlerine yön veren, yenilikçi ve sürdürülebilir girişimlerin ödüllendirildiği Business Honors Awards'tan beş ödülle döndü.

Sagra Grup markalarından Tadelle, 2024 yılı sosyal medya kampanyaları ile "En İyi Sosyal Medya Yönetimi" ve parça fındıklı kakaolu fındık ezmesi lansmanı ile "En Yenilikçi Ürün Stratejisi" kategorilerinde, Sarelle ise relansman kampanyası ile "En İyi Tv Reklamı Kampanyası" ve bitter vegan fındık ezmesi ile "En İyi Pazarlama İnovasyonu" kategorilerinde ödülün sahibi oldu. Sagra 1936 Mağazacılık ise çikolata çeşmesi ile "En Yenilikçi Ürün ve Hizmet Geliştirme" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Otomotiv, finans, enerji, FMCG, teknoloji, inşaat, sağlık, hizmet, medya, eğlence, lojistik ve girişimcilik gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, Business Honors Awards'ta satış, pazarlama, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve insan kaynakları kategorilerinde değerlendiriliyor. Topluma, çevreye ve sektörlerine anlamlı katkılar sunan girişimlerin ve liderlerin ödüllendirildiği yarışma, iş dünyasındaki kalıcı başarıların arkasındaki gerçek hikayeleri, stratejileri ve liderlik yeteneklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Medya, OYAK, Son Dakika

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