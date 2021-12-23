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Sagra, cirosunu 2 yıl içinde 8'e katlayacak - Son Dakika

Sagra, cirosunu 2 yıl içinde 8'e katlayacak

23.12.2021 15:06
Sagra, cirosunu 2 yıl içinde 8'e katlayacak

OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı M. Levent Ortakçıer, Sagra'nın cirosunu gelecek yıl 4 satına, 2 yıl içerisinde ise 8 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Sagra'nın cirosunun 2 yıl sonra 2 milyar TL'ye yükseleceğini söyleyebiliriz." dedi.

OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı M. Levent Ortakçıer, Sagra'nın cirosunu gelecek yıl 4 satına, 2 yıl içerisinde ise 8 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Sagra'nın cirosunun 2 yıl sonra 2 milyar TL'ye yükseleceğini söyleyebiliriz." dedi.

Ortakçıer, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, OYAK'ın gıda sektöründeki varlığının stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

Ortakçıer, "Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem'in öncülüğünde 5 yıldır gıda ve tarım alanında dev adımlar atıyor, sadece bugünü değil, bundan 30 yıl sonrasını düşünerek ilerliyoruz. Bu stratejinin sonuçlarından biri olarak tarım sektöründeki şirketimiz HEKTAŞ, 2016 yılından bu yana net karını yüzde 521 oranında artırarak 180 milyon TL seviyesine ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

OYAK Grubu şirketleri bünyesinde bu değeri daha da yukarıya taşıyacaklarını aktaran Ortakçıer, şunları kaydetti:

"OYAK olarak bu satın almayla ciro anlamında önemli bir atılım öngörüyorduk. Bu yıl bunun sonuçlarını da görmeye başladık, iki katına çıkardık. Gelecek yıl bu ciroyu 4 satına, 2 yıl içerisinde ise 8 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Sagra'nın cirosunun 2 yıl sonra 2 milyar TL'ye yükseleceğini söyleyebiliriz. 'Fındık' denilince akla gelen Sagra'nın yurt içi ve yurt dışı pazar payını büyütmeyi, sağlıklı, katkısız, katma değeri yüksek ürünlere ek olarak fındık ihracatını da bu ürünlerle doğru orantılı artırmayı planlıyoruz. Bunları yaparken blokchain gibi teknolojileri kullanarak uzaktan izleme, ürün besleme ve kontrollü büyütme konularındaki bilgi birikimimizle çiftçilerimize de destek olacağız."

Sagra, Türk fındığını dünya ile buluşturacak

Sagra Genel Müdürü Erman Erol da OYAK satın almasından sonra üretim tesisindeki iyileştirmelerle yüzde 80 kapasite artışı, yüzde 15 ek istihdam sağlandığını bildirdi.

Fındığı Doğu Karadeniz'den tedarik ettiklerini aktaran Erol, "Hem yerel halka hem çiftçiye dokunuyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini ülkemiz karşılıyor. Bir yandan benzersiz lezzetleri üretip bir yandan da ihracatı artırmaya odaklandık. Sagra olarak Türk fındığını dünya ile buluşturan köprü olacağız. Yurt içi pazar payımızı önümüzdeki 6 ay içinde ikiye katlamayı hedefliyoruz. İhracatımızı da 5 kat artırarak dünyadaki 130 milyar dolarlık çikolata pazarından pay almayı istiyoruz. Bunu yapabilmek içinde OYAK Gıda Tarım Sektörü şirketlerinin sinerjisi ile tedarik zinciri, satış ve pazarlama ağımız kuruldu. Son tüketiciye ulaşmak için yeniden yapılandık. Aktif ve deneyimli bir organizasyon olarak yola devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

2 ay gibi kısa bir sürede penetrasyonu 6 kat artırdıklarını belirten Erol, sözlerine şöyle devam etti:

" Türkiye'de kişi başı çikolata tüketimi yaklaşık 3,1 kilo. Ancak çikolata kaplamalı ürünler pazarında ciro bazında yüzde 20 büyüme var. Satış noktalarında genişleme yurt içi pazar payımızı büyütecek. Kaliteli fındık denilince akla 'Sagra' gelir. Bunun sebebi üretimde Ordu'nun ve Doğu Karadeniz'in özel, en iyi fındıklarının kullanılmasıdır. Özel kavurma teknolojisiyle fındığın besin değeri ve aroması korunur. Sagra'nın ürünlerinde doğala özdeş değil, doğal vanilya aroması, glikoz, fruktoz şurubu değil, pancar şekeri kullanılır. Bu özelliklerimizle ve yeni ürünlerimizle iddiamızı ortaya koyuyoruz. Sagra, önümüzdeki ilk 3 ayda bu özel üretim fındıkların ana bileşeni olduğu draje markası Gol ve çeşitleriyle son tüketiciyle buluşacak. 'Doğallık ve kalite' konseptini sahiplenen Sarelle ise özel Sagra fındıklarına borçlu olduğu benzersiz lezzeti ile tarzı, yaşı, mesleği, beğenisi fark etmeksizin tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edecek, sürme çikolata grubunda fındığın ön planda olduğu sürpriz lezzetler ile de kategorinin öncüsü olmayı sürdürecek."

-Tadelle dünya markası olacak

Erman Erol, reklam kampanyasına Sagra'nın amiral markası Tadelle ile başladıklarını aktararak, "Bar kategorisinde yer alan ürünler genellikle içinde karamel, bisküvi gibi diğer çeşitleri barındırıyor ve sadece üzerinde çikolata kaplama var. Bu da yaklaşık yüzde 35'lere denk geliyor. Gelecek yıl Türkiye nüfusunun 3 katı kadar Tadelle üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk fındıklı çikolatası Tadelle, bar kategorisinde yüzde 100 çikolata ve fındıktan oluşan bir ürün olduğu için Türkiye'de, hatta dünyada rakipsiz diyebiliriz. Dolayısıyla çikolataya doymak isteyen tüketiciler için iç piyasada olduğu kadar global pazarlarda da etki yaratıyor. Yurt dışı stratejimizde bu farklığımızı kullanacağız. Tadelle'yi dünyada kendi kategorisinde pazar lideri yapmak istiyoruz. Tadelle'de olduğu gibi Sarelle ve Gol markalı ürünlerimiz için de güçlü bir yurt dışı planlamamız var." diye konuştu.

Sagra, cirosunu 2 yıl içinde 8'e katlayacak
Sagra, cirosunu 2 yıl içinde 8'e katlayacak

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türkiye, Tarım, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sagra, cirosunu 2 yıl içinde 8'e katlayacak - Son Dakika Ekonomi


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