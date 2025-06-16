Sahibinden.com'dan Yapay Zeka İle Dekorasyon

sahibinden.com, emlak profesyonellerine yönelik geliştirdiği yapay zeka destekli dekorasyon hizmeti SahiDeko'yu kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SahiDeko hizmeti, gayrimenkul ilanlarında yer alan oda görsellerini "Modern", "İskandinav", "Rustik" ve "Klasik" olmak üzere dört farklı tarzda dekore ederek, potansiyel alıcıların yaşam alanlarını çeşitli stillerde görselleştirmelerine olanak sağlıyor.

Yaklaşık 65 milyon kullanıcıyı her ay platformda buluşturan sahibinden.com'un AR-GE merkezinde geliştirilen SahiDeko, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getirerek emlak ilanlarını daha dikkat çekici hale getiriyor.

Profesyonel Emlak Ofisi kullanıcılarına özel hazırlanan bu hizmet, eşyalı oda fotoğraflarını farklı dekorasyon tarzlarında yeniden tasarlayarak, ilan sahibine ve potansiyel alıcılara karşılaştırmalı görüntüleme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, yapay zeka ve ileri görüntü işleme teknolojilerini birleştirerek geliştirdikleri SahiDeko'nun, gayrimenkul pazarında süreçleri yeniden şekillendireceğini aktardı.

Proje kapsamında, bir üretken yapay zeka modelini binlerce fotoğraf kullanarak GPU üzerinde eğittiklerini vurgulayan Biçer, şunları kaydetti:

"Bu yenilikçi teknoloji ile emlak profesyonelleri portföylerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarırken, ilan bakanlar da hayallerindeki yaşam alanlarını daha somut biçimde gözlerinde canlandırabilecek. SahiDeko, yaşam alanlarının sadece duvarlardan ibaret olmadığını, duygusal bağ kurulan alanlar olduğunu, karar süreçlerinde yapay zekanın ne denli etkili olabileceğini mümkün kılacak. sahibinden.com olarak AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle, sektörün dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz."