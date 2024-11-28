Sahte Dolar İddiaları Abartılıyor

Ekonomi

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren, yurt dışında basılan 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların piyasada dolaştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Şeren, Kapalıçarşı'da yaptığı açıklamada, üyelerinin ve sektörün hak ve menfaatlerini koruma amacında olduklarını, tüm yetkili müessese ve döviz bürolarının ortak sesi olarak, Türkiye'nin finansal güvenliğini koruma noktasında kararlılıkla hareket ettiklerini belirtti.

Son dönemde kamuoyunda dolaşan sahte dolar iddialarının büyük ölçüde abartılı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını iddia eden Şeren, basında veya sosyal medyada "600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu" şeklindeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Dernek üyesi döviz büroları ve diğer yetkili müesseselerin, sahte paraları tespit etmek için gerekli teknoloji ve uzmanlığa sahip olduğunu vurgulayan Şeren, yetkisiz işlem yapan kaçak işletmeler, kuyumcular ve para transfer merkezlerinin sahte para riskini artırdığını kaydetti.