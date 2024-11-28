Sahte Dolar İddialarına Resmi Yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Dolar İddialarına Resmi Yanıt

Sahte Dolar İddialarına Resmi Yanıt

TÜYEMDER, piyasada sahte dolar olmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

28.11.2024 15:38
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Son günlerde piyasada sahte dolar olduğuna ilişkin iddialar hakkında Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği'nden açıklama yapıldı. TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, "Sosyal medyada 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık" dedi.

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sahte 50 ve 100 dolarlık banknot iddialarına ilişkin endişe sürüyor. Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) konuya ilişkin Kapalıçarşı'da basın açıklaması yaptı. TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, piyasada 600 milyon dolar ve 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Şeren, "Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık" dedi.

"Yaptığımız çalışma sonucunda sadece 2 adet sahte banknota ulaşabildik"

Şeren, "Son dönemde kamuoyunda dolaşan sahte dolar iddiaları büyük ölçüde abartılıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir şekilde algı ve dezenformasyon yapılmakta ve halkımız arasında panik havası oluşturulması amaçlanmaktadır. Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde ve sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu sahte paralara rastlanmamıştır. Yapılan algıyı en net ortaya koyan delil ise şu an elimde tuttuğum banknottur. Bir haftadır yaptığımız çalışma sonucunda sadece 2 adet sahte banknota ulaşabildik. Bu sahte paralar, para sayma makinalarından geçmemiştir. Bu para dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır"

Basında veya sosyal medyada yer alan iddialarına ilişkin konuşan Şeren, "600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık. Bu asılsız haberleri yapan kişiler konuştukları rakamın hacmini algılayamayacak insanlardır" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Hukuk, Döviz, Son Dakika

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