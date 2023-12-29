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Sahte motor yağlarına dikkat! - Son Dakika
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Sahte motor yağlarına dikkat!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde esnaflık yapan oto tamir ustası Ali Özbudak, sahte motor yağlarının motorun ömrünü kısalttığını ve araç sahiplerine ekonomik zararlara neden olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Özbudak, araç sahiplerinin güvenli ve yetkili servislerden yağ alması gerektiğini vurguladı.

Sahte motor yağlarına dikkat!
29.12.2023 - 10:08,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde esnaflık yapan oto tamir ustası Ali Özbudak, son günlerde piyasada artan sahte motor yağlarına karşı uyarıda bulunarak, "Sahte motor yağları motorun ömrünü kısaltır, araç sahiplerine ekonomik zararlara neden olabilir" dedi.

Alaşehirli esnaf Ali Budak, sahte yağ motorlarına karşı sürücüleri uyardı. Fiyatlardaki artış sebebiyle son günlerde sahte motor yağlarının piyasada arttığını belirten Özbudak, "Otomobil, kamyon, iş makinesi başta olmak üzere tüm araçlarda başta motor olmak üzere yağ ile teması olan tüm bölümlerin mutlaka belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Maalesef son zamanlarda piyasada kolaylıkla pazarlanabilen sahte yağlar nedeniyle araçların ömrü kısalıyor. Araç sahipleri yüklü harcama yapmak zorunda kalıyorlar. Araç sahiplerinin mutlaka güvenli, yetkili servis veya bilinen bir yerden motor yağı almaları gerekir. Sahte motor yağları renk ve kokusundan seçilebilir ancak herkesin bunu seçmesi mümkün değil. Sahte motor yağlarının kayganlaştırma özelliği düşük olur, araç hararet yapar ve motor zarar görür. Araçta pistonlar, yataklar ve yağ ile teması olan aksamlar sürtünme ile çalışır. Dolayısıyla yağ bu aksamların ömrünü uzatır. Araç sahiplerinin sahte yağlardan korunma yollarından bir tanesi de belirli aralıklarla araçların yağının kontrol edilmesidir. Çünkü normal yağ kullanıldığı zaman aracın yağ değiştirme süresi verilir. Ortalama 10 bin kilometredir. Ancak sahte yağlar bu kilometreyi dolduramaz. Çünkü sahte yağ eksilir. Motor kapağı açıldığı zaman kapakta köpükler oluşabilir, yanık kokusu oluşabilir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Ali Budak, Alaşehir, Manisa, Güvenlik, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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