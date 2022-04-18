Sahurdan sonra halı dokuyorlar - Son Dakika
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Sahurdan sonra halı dokuyorlar

18.04.2022 13:45
Sahurdan sonra halı dokuyorlar

Halıcılığı ve halılarıyla ünlü Manisa'nın Gördes ilçesinde aile ekonomisine katkı sağlamak için halı dokuyan kadınlar, sahurdan sonra mesailerine başlıyor.

Halıcılığı ve halılarıyla ünlü Manisa'nın Gördes ilçesinde aile ekonomisine katkı sağlamak için halı dokuyan kadınlar, sahurdan sonra mesailerine başlıyor. El emeği göz nuru yapılan 6 bin düğüm ve 7-8 saat süren işin karşılığında sadece 70 TL alan kadınlar ücretlerinde de iyileştirme talep etti.

Dünyaca ünlü "Gördes Düğümü" ile halı tezgahlarında halı dokuyan Gördes'in Güneşli Mahallesinde halıcı kadınlar, sahurdan sonra yatmayıp halı dokuyorlar. El dokumacılığının gün geçtikçe azaldığı günümüzde, Manisa'nın Gördes ilçesinden yayıldığı için 'Gördes düğümü' olarak bilinen teknikle halı dokuyan kadınlar, aile ekonomisine katkıda bulunuyor. El emeği göz nuru dokudukları halı karşılığında günde 7-8 saat çalışarak 6 bin düğüm karşılığı sadece 70 TL para kazanan kadınlar, yevmiyelerin düşün olmasından şikayetçi. 50 yıldır halı dokuduğunu dile getiren Fatma Alp, "Ramazan ayı boyunca sahurdan sonra yatmayıp halı dokumaya geliyoruz, saat 1 oluncaya kadar dokuyoruz. El emeği alın teri, çok zahmetli bir iş. Günde 6 bin düğüm atıyoruz. Yevmiyemiz 70 TL az geliyor. 100 TL bari olsa. O da az ama en azından bir derde derman olur" şeklinde konuştu. - MANİSA

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Türk Lirası, Güneşli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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