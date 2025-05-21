Şakir Bayramoğlu Başkanlığa Aday

Uzun yıllardır spor camiasının içinde aktif görevler üstlenen ve Muay Thai sporunun Manisa'da gelişmesine önemli katkılar sağlayan Şakir Bayramoğlu, 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Manisa 141 Nolu Muradiye Taşıma Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Asbaşkan ve aynı zamanda Uluslararası İstişare Kurulu, Türk Dünyası Spor Kurulu Üyesi, Ege Bölge Başkanı ile Olimpik Kaykay Federasyonu Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdüren Şakir Bayramoğlu, kooperatifin yönetimini devralmak üzere yola çıktığını belirtti.

Bayramoğlu, yönetim kurulu listesinde Eyüp Sevimli, Remzi Ayvalı, Hamza Hoşgökçen ve Cengiz Tirkemiş gibi isimlere de yer vererek güçlü bir ekip oluşturdu. 24 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'da Manisa Şoförler Cemiyeti toplantı salonunda yapılacak olan olağan genel kurulda yönetime talip olduklarını duyuran ekip, değişim ve şeffaflık mesajı verdi.

Projelerini genel kurulda açıklayacaklarını belirten Şakir Bayramoğlu, "Tüm proje ve fikirlerimizi genel kurulda açıklayacağız. Gelir-gider hesapları başta olmak üzere tüm süreçler üyelerimizin bilgi alabileceği açıklıkta ve şeffaflıkta paylaşılacak. Üyelerimiz şunu bilmeli ki; elimizden gelen her şeyi tüm açıklığıyla paylaşacak, ortak akıl ile en iyi ve en düzgün şekilde hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kooperatif üyeleriyle sıkı diyalog kuracaklarını vurgulayan Bayramoğlu, hedeflerinin sadece yönetime gelmek değil, üyelerle birlikte kurumsal ve güçlü bir yapı oluşturmak olduğunu ifade etti. - MANİSA