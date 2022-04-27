Salihli'de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Salihli'de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı

27.04.2022 00:58
Salihli'de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün katılımı ile Salihli'de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün katılımı ile Salihli'de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sektör paydaşlarının katılım sağladığı toplantıda, zirai ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. Katılımcılar pestisit kullanımı, kalıntı sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini aktardılar.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Ülkemiz insanlarının daha sağlıklı ve kalıntısız tarım ürünleri tüketmesinin sağlanması, aynı zamanda sağlıklı ve kalıntısız tarım ürünleri ihraç etmek, bu sayede ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak öncelikli amacımızdır" dedi.

Toplantıya, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, ihracatçı firmalar ile sektör temsilcileri katıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi Evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi Bursa'da düşen eğitim uçağında Manisalı pilot hayatını kaybetti Bursa'da düşen eğitim uçağında Manisalı pilot hayatını kaybetti

Metin Öztürk, Salihli, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli'de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli'de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement