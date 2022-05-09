Salihli'de yem bitkisi hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Salihli'de yem bitkisi hasadı gerçekleştirildi

09.05.2022 11:49
Salihli'de yem bitkisi hasadı gerçekleştirildi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Karışım Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirmesi Projesi" çerçevesinde 2021 yılı sonunda dağıtımı yapılan karışım yem bitkisi tohumluğunun Salihli İlçesi Emirhacılı Mahallesi'nde hasadı gerçekleştirildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Karışım Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirmesi Projesi" çerçevesinde 2021 yılı sonunda dağıtımı yapılan karışım yem bitkisi tohumluğunun Salihli İlçesi Emirhacılı Mahallesi'nde hasadı gerçekleştirildi.

Üretici Cumhur Erkan'ın tarlasında gerçekleştirilen programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk "Manisa Karışımı adını verdiğimiz İlimizin bağ ve zeytin alanları haricinde kalan, nispeten rakımı yüksek İlçelerimizin iklim ve toprak şartlarına uygun olacağını düşünerek ilk defa ürettirdiğimiz, yüzde 40 Macar Fiğ, yüzde 40 Yem Bezelyesi, yüzde 10 Arpa, yüzde 10 Tritikale tohumlarından oluşan karışım yem bitkisi tohumluğunu geçen yılın sonunda üreticilerimize dağıtmıştık. 12 ilçemizde dağıtmış olduğumuz 139 bin 500 kilogram karışım yem bitkisi tohumluğunun yüzde 75'i devlet yüzde 25'i çiftçi katkılıdır. Bugün Salihli ilçemizde karışım yem bitkisi tohumluğunun hasadını gerçekleştiriyoruz. Manisa Karışımı tohumluğunu yetiştiren çiftçilerimizden şu ana kadar olumlu geri dönüşler aldık. Teknik personellerimizce yapılan gözlemlerde tohumluğun bölgemizin iklim ve toprak şartlarına uygun olduğu ve tohumluktan alternatifleri olan ürünlerden daha fazla ot verimi elde edildiği tespit edilmiştir. Hayvancılık giderlerimizin yüzde 60-70'ini kaba yem maliyeti oluşturmaktadır. Bu projemizin yaygınlaşması ile üreticilerimizin üretimlerini daha karlı bir şekilde yapacağını düşünüyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Programa; İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Süreyya Atmaca, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Emirhacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel, teknik personeller ve üreticiler katıldı. - MANİSA

Salihli'de yem bitkisi hasadı gerçekleştirildi
Salihli'de yem bitkisi hasadı gerçekleştirildi
Salihli'de yem bitkisi hasadı gerçekleştirildi
Salihli'de yem bitkisi hasadı gerçekleştirildi
Salihli'de yem bitkisi hasadı gerçekleştirildi

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Hisarcık, Salihli, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli'de yem bitkisi hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika


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