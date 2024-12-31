SAMEKS Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

SAMEKS Endeksi Yükseldi

MÜSİAD SAMEKS Endeksi Aralık'ta 3,2 puan artarak 51,3'e ulaştı, yılı pozitif kapattı.

31.12.2024 10:47
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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) aralıkta önceki aya göre 3,2 puan artarak 51,3'e yükseldi ve yılı pozitif değerle kapattı.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS Bileşik Endeksi aralık ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya kıyasla 3,2 puan artarak 51,3 değerine yükseldi ve 5 aylık azalış eğilimini sonlandırdı.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 4,3 puan artarak 51,2 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de 1 puan toparlanma kaydederek 50,6 seviyesine yükseldi.

Girdi alımları ve istihdamın hızlı şekilde artması etkili oldu

Söz konusu gelişmelerde hem hizmet hem de sanayi sektöründe girdi alımları ve istihdamın hızlı şekilde artması etkili oldu. Buna karşın, hizmet sektöründe iş hacmi, sanayide ise üretim alt endeksinin azalış eğilimlerini sürdürmesi dikkati çekti.

Her iki sektörde de girdi alımlarının ve istihdamın artması, yeni yılla güncellenecek fiyatlar ve ücretlerden daha az etkilenmek isteyen firmaların satın alım ve işe alım süreçlerini öne çektiğine işaret etti.

Böylece 3,2 puan artarak 51,3 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomik aktivitenin önceki aya göre daha canlı göründüğüne vurgu yaparken, endeksin son çeyrek ortalaması 49,3 puanda kaldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SAMEKS Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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