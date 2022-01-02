Şamil Tayyar'dan "Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye tepki: Kişisel ikbal kaygısı var

Türkiye'de ekonomi alanında yaşanan gelişmeler, siyasetin birinci konusu olmaya devam ediyor. Geçmişte yaptığı çıkışlar nedeniyle çok konuşulan AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, son olarak yaptığı açıklamada, "Zamlar geldiği gibi gider, anlık tepkilere gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. AK Partili Birinci'ye partilisi Şamil Tayyar'dan itiraz geldi.

"RAHATSIZLIK DUYUYORUM"

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Sosyal medya paylaşımlarında, televizyon konuşmalarında olsun kendini partinin sahibi gibi gören hatta kimi zaman partinin üzerinde bir akılmış gibi hareket eden arkadaşlarımız oluyor. Bunların kişisel ikbal kaygısıyla partiye zarar veren açıklamalarından rahatsızlık duyduğum için sosyal medya üzerinden de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"GEREKİRSE DOMATESİ AZ ALIRIZ GİBİ SÖYLEMLER YANLIŞ"

Partisini destekleyen kişilerin daha önceki bazı açıklamalarını yanlış bulduğunu belirten Tayyar, "Ne olacak Kurtuluş Savaşı veriyoruz, gerekirse kuru soğan yiyelim, gerekirse domates sayısını azaltırız, gerekirse bir ekmek eksik yeriz gibi söylemlerin yanlış olduğunu ifade etmiş birisiyim" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN CANI YANARKEN EDEBİYAT YAPILMAZ"

Tayyar, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Milletin aklıyla dalga geçecek açıklamalardan hepimizin uzak durması gerektiğini söylüyorum. Milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak hem insani hem vicdani olarak hem de siyasi olarak doğru yapmış olmayız."