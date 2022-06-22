Samsun 395 bin ton adi fiğ üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un, 395 bin ton adi fiğ üretimiyle ülke genelinde birinci sırada yer aldığını belirtti.

Sağlam, İlkadım Tek Yıllık Buğdaygil (İtalyan çimi) Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Bafra ilçesinde düzenlenen tarla günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, kaba yem üretiminde Samsun'un önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Samsun'da kaba yem ekiliş alanlarının arttığına işaret eden Sağlam, "Toplam 691 bin 585 dekar yem bitkisi ekilişi yapılan Samsun, 395 bin ton adi fiğ üretimiyle ülke genelinde birinci, 2 bin 174 ton adi fiğ tohumluğu üretiminde üçüncü, 40 bin ton yemlik bezelye üretiminde dördüncü, 557 ton Macar fiği tohumluğu üretiminde ise beşinci sırada yer almaktadır." dedi.

Önemli bir kaba yem kaynağı olan İtalyan çiminin geçen yıl itibarıyla Türkiye genelinde 373 bin 275 dekarda ekildiğine dikkati çeken Sağlam, "Samsun ise 2 bin 565 dekar ekilişle 5 bin 276 ton üretim payına sahiptir. İlimizde 396 bin 87 büyükbaş ve 275 bin 793 küçükbaş hayvan mevcuttur. Hayvan varlığımız dikkate alındığında, kaba yem ihtiyacımızın 1 milyon 272 bin 68 ton olduğu görülebilmektedir. Kaba yem ihtiyacımızın yüzde 76'sı, yeni 967 bin tonu mera, orman, fındık içi ve yem bitkisi ekilişlerinden karşılanmaktadır." diye konuştu.

Sağlam, yem bitkisi ekilişinin artırılması amacıyla Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından geçen yıl Samsun'da çiftçilerine silajlık mısır, yem bezelyesi, yonca, korunga, soya tohumluğu ve İtalyan çimi olmak üzere toplam 61 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumluğu dağıtıldığını, 15 bin 500 dekar alanda da ekildiğini anlattı.

Bu yıl Samsun Büyükşehir Belediyenin finansmanıyla 42 ton silajlık mısır, 7 ton yonca, 5 ton korunga, 69 ton yem bezelyesi ve 10 ton İtalyan çimi tohumunun yüzde 50 hibe olarak çiftçilere dağıtıldığını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"2021 yılında dekara korungada 90 lira, tek yıllık yem bitkisinde 60 lira, silajlık ekilişte 100 lira, yapay çayır merada 150 lira, çok yıllıkta 50 lira ve kuru ekilişte de 40 lira yem bitkileri üretim desteği verilmiştir. İlimizde 10 bin 152 işletmeye 268 bin dekar alanda 19 milyon lira yem bitkileri destekleme ödemesi yapılmıştır. İlkadım İtalyan çimi ortalama 103 santimetre boya sahip, soğuklama ihtiyacı olmayan tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir. Uygun yetiştirme şartlarında yeterli sulama ve gübreleme ile dekar başına 3,6 ton yaş ot ve 1,7 ton kuru ot verimi alınabilmektedir. Tarla gününü yaptığımız süt otu ekilişi 2021 yılı aralık ayı başında, ilk biçim de mayıs ayı ortasında yapılmış, dekardan 20 kuru ot balyası alınmıştır. Yerli bir çeşidimiz olan İlkadım İtalyan çimi ekilişini artırmak için çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edeceğiz."

Etkinliğe Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Birimi Proje Koordinatörü Kadir İspirli, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile üreticiler katıldı.