Samsun\'a 2 milyar TL bedelli 10 adet yeni tramvay alımıyla ilgili sözleşme yarın imzalanacak

Ekonomi

Samsun'a 2 milyar TL bedelli 10 adet yeni tramvay alımıyla alakalı sözleşme yarın imzalanacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından ihaleye çıkılan "Samsun Raylı Sistem Hatları 10 Adet Tramvay Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi" Ankaralı bir firma tarafından 2 milyar TL'ye alındı. İhale kapsamında ilk tramvayın 24 ay sonra teslim edilmesi öngörülürken her tramvay ve seti için 200 milyon TL maliyet biçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen 10 adet tramvay alım sözleşmesi imza töreni yarın yapılacak. 4 Temmuz Perşembe günü Alo 153 Kent Yönetim Merkezinde yapılacak imza töreni ile birlikte ihale süreci tamamlanacak. - SAMSUN