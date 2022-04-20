Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı - Son Dakika
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Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı

20.04.2022 16:37
Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 büyük mekanik katlı otopark projesini tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 büyük mekanik katlı otopark projesini tamamladı. Bir otopark projesinin inşaatı devam ederken, 4 otopark projesi ise ihale aşamasına geldi.

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ve çevre yollarıyla trafik sorununa neşter vuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, yazılımı Türk mühendisler tarafından yapılan mekanik otoparklarla bu soruna çözüm getiriyor. Yer altında inşa edilen 147 araç kapasiteli Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı tamamlandı. Sürücülerin el değmeden araçlarını park etmelerine imkan sağlayan otopark test aşamasında. Açılış için gün sayıyor.

214 araç kapasiteli Çarşamba Doğu Yaka Mekanik Otopark Projesi de tamamlandı. Kaba inşaatı biten ve mekanik aksamın son rötuşlarının yapıldığı otopark kısa zaman sonra hizmete girecek.

Bununla birlikte Havza ilçesinde yapımı süren 5 katlı 337 araç kapasiteli katlı mekanik otoparkın ise yüzde 76'sı tamamlandı. Ağustos ayında hizmete girmesi planlanan otoparkta çalışmalar hızla sürüyor. İlkadım, Canik, Ladik ve Vezirköprü'de de yapılması planlanan otoparklarda ihale süreci devam ediyor. En kısa sürede ihaleleri yapılarak inşaatlarına başlanması planlanıyor.

"Hem otopark sorununu çözüyor hem de yapı sıkışıklığını rahatlatmış oluyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediye olarak kentin mevcut toplu taşıma, karayolu ulaşım ağları, yaya, bisiklet, otopark, transfer merkezi ve terminaller ile yük taşımacılığı süreçlerini inceledik. Şehrimizin kısa, orta ve uzun vadeli ulaşım ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ulaşım strateji ve politikalarını ortaya koyan Samsun Ulaşım Ana Planı, Otopark Ana Planı ve Bisiklet Ana Planı'nı hazırladık. Bu plan ve program dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aslında iki şeyi bir arada yapıyoruz. Hem otopark sorununu çözüyor hem de o bölgede yapı sıkışıklığını rahatlatmış oluyoruz. Çarşamba'da ve Subaşı'nda otoparklar bitti. Havza'daki de tamamlanmak üzere. Bunların dışında 4 otopark projesi de ihale aşamasında" dedi.

710 bin çilek fidesi desteği

Verdikleri destekler sayesinde Samsun'un her ilçesinde çilek yetiştiriciliğinin geliştirilip yaygınlaşmaya başladığını belirten Başkan Mustafa Demir, 2021 yılında destekler kapsamında 13 ilçedeki 77 mahallede 114 üreticiye 142 dekar alanda 710 bin adet çilek fidesi ve 8 bin 810 kg malç naylonu desteği verdiklerini açıkladı. Demir, "Çilek meyvesi üretiminin geliştirilmesini ve bu sayede üreticilerimizin ekonomik olarak güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu yıl da tarıma verilen desteklerimiz devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı
Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı
Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı - Son Dakika
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