- Samsun'da ekmek ve simitte zamlı tarifeye geçildi

200 gram ekmek ve 60 gramlık simidin fiyatı 2,5 TL

SAMSUN - Samsun'da ekmek ve simitte zamlı tarife bugün uygulanmaya başlandı. 200 gram ekmek ve 60 gramlık simidin fiyatı 2,5 TL'ye yükseltildi.

Samsunlular, 22 Ocak Cumartesi gününe çifte zamla uyandı. Ekmek ve simide yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Samsun Fırıncılar Odası tarafından yapılan son toplantıda alınan kararla 200 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin fiyatı 2,5 TL olması kararlaştırıldı. 60 gramı 2 TL'den satılan simidin fiyatı da 2,5 TL'ye yükseltildi. Her iki zam da bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

"3 TL olmalıydı"

Simit zammını değerlendiren 28 yıllık simit ustası Murat Eskibaş, "Unun çuvalı 330 TL oldu. 25 kiloluk susam çuvalı 1000 TL'ye çıktı. Susam ithal olmasa, buğday da yerli olsa simit bu kadar pahalı olmaz. Susam, un, maya, su, elektrik ve asgari ücret zamlandı. Hepsini toparladığımızda normalde 2 TL'lik simit 3 TL olması gerekirken, 2,5 TL olması uygun görüldü" dedi.

Simit fırınında muhasebe işleriyle ilgilenen Hüseyin Karadağ, "Dünya piyasasında buğday kıtlığı nedeniyle çok fahiş artışlar oldu. Bizim özellikle un ve susam olarak maliyetlerimiz çok arttı. Dolayısıyla 2,5 TL pahalı bir rakam ama maliyetlere baktığımız zaman bu bile yetersiz" diye konuştu.

"Zammın devamını bekliyoruz"

Ekmek fırını sahibi Şevket Piyade, "Gecikmiş bir zam. Bizim beklentimizi şu anda karşılamıyor. Ama yine de bir yerden başlamak lazım. Çünkü girdilerimiz çok arttı. Bunun önüne geçemiyoruz. Aldığımız hammaddeler sürekli pahalılaşıyor fakat bizim satışımız aynı kalıyor. Herkes zam yaparken, biz zam yapamıyoruz. Çünkü merkeze bağlıyız. Elimizden bir şey gelmiyor. Onun için bu yeterli değil ama bir nebze bizi nefeslendirecektir. Devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Artık zengin simidi"

Vatandaşlardan Onur Akca zamları şöyle değerlendirdi:

"Simit artık zengin simidi oldu. Vatandaşın durumu ortada, ekonomik denge de bozuldu. 60 gram simit 2.5 TL oldu. Gramajı çok düşük. Bir ısırmaya bitiyor. Ben günde 6 simit yerim ancak bunu 3'e düşüreceğiz."

Vatandaşlardan Mustafa Demirci, "Zam az bile. Şu anda enflasyon yüzde 100'ün üzerinde. Fırıncılar ne yapsın. Onlar da fiyatları artıracak" ifadelerini kullandı.