Samsun Büyükşehir Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretecek

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımının ilk 15 megavatlık etabı ile 21 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattı, bu ay sonunda ihale edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 4 pilot ilden biri olan Samsun'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede, yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verilen projeyi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti finanse ediyor.

Hayata geçirilecek projeyle 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefleyen Türkiye, dünyada kabul gören Paris İklim Antlaşması'nı onaylayan ülkeler arasında yer alıyor.

Güneş enerjisinden elektrik üretmeye yönelik çalışmasını tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ladik ilçesinin Büyükalan Mahallesi'ndeki 849 bin metrekarelik arazide 500 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

Güneşten yıllık 73 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek proje ile Belediyenin altyapı ve üstyapı hizmetlerindeki yüksek enerji giderleri düşürülecek.

Toplam 45 megavat kurulu gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımının ilk 15 megavatlık etabı ile 21 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattı, bu ay sonunda ihale edilecek. İhalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasıyla proje başlamış olacak.