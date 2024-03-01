Samsun\'da Kadın Girişimciler Buluştu

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Samsun Buluşması'nda kadınlara girişimciliğin püf noktaları anlatıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Samsun Buluşması TSO Toplantı Salonu'nda girişimci kadınların katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte kadınlara girişimciliğin püf noktaları uzmanlar tarafından aktarıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Beytekin, "Bizim medeniyetimiz kadın ve erkeğin birlikte mücadele edebilmesiyle inşa edilmiştir. Şüphesiz medeniyetin, insanlığın, gelişimin, kalkınmanın daha refah bir geleceğin vazgeçilmez iki eş aktörüdür; kadın ve erkek. Bu nedenle Türkiye'nin kalkınma hedeflerine, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakma hedefine ancak ve ancak omuz omuza ulaşabiliriz. Halbuki pek çok araştırma bir girişimcide olması gereken özellikleri şöyle sıralıyor; başarısızlığa rağmen vazgeçmemek, güven, kararlılık, risk yönetimi, değişimi fırsat olarak görmek, belirsizliğe karşı toleranslı olmak, detaylara önem verme ve mükemmeliyetçilik. Biz Türk kadınının ne kadar güçlü, ne kadar azimli ve kararlı olduğunu biliyoruz. Biz bu gücü Nene Hatun'da da gördük, Sabiha Gökçen'de de ve şükranla andığımız daha nicelerinde. Bugün de bu güce inanmış ve fark oluşturan kadınların başarı hikayelerini dinleyeceğiz" dedi.
Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise "Girişimcilik çok yönlü, geleceği şekillendirmeye muktedir anahtar bir kavram. Bugün burada bir araya gelerek birikimimizi, gelecek kurgularımızı paylaşmak için önemli bir fırsat bulduk. Girişimcilik sadece bir iş kurma süreci değil, aynı zamanda bir tutku, bir vizyon ve kararlılık gerektiren bir yolculuktur. Kadınların bu yolculukta toplumsal rolünün yüklediği tüm güvensizlikten sıyrılması, iş hayatındaki ataerkil düşüncenin bahşettiği ürkeklikten uzaklaşması ve kendi sezgilerine güvenmesi gerekmektedir. Kadınların bir araya gelerek deneyimlerini paylaşması, birbirine destek olması ve birlikte büyümesi, kadın girişimcilik ekosisteminin daha güçlü hale gelmesine yardımcı olur. Birbirimize ilham vermek, bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, zorluklarla başa çıkmak için birlikte çalışmak, hepimizin daha güçlü kılar. Kadınlar bir birlerine tutunarak yol alırlarsa, iş dünyasında sadece yer edinmekle kalmazlar, aynı zamanda oyunun kurallarını değiştirirler. Birlikte hareket ederek, daha güçlü ve etkili bir girişimcilik ekosistemi oluşturabiliriz. Kadınların iş dünyasındaki varlığı ve oluşturacakları yeni ekosistem yalnızca kendi başarıları için değil, aynı zamanda gelecek nesillere ilham kaynağı olacağı için kritik öneme haizdir. Gelin, el ele verelim, inanalım, birbirimize destek olalım. Geleceğe örnek olacak kadın girişimcilik ekosistemi bölgemizde oluşturalım. Mutlulukla ve sevgiyle kazanalım ve ülkemize kazandıralım" diye konuştu.
Program, açılış konuşmalarının ardından başarılı girişimciler Duygu Yıldırım, Ferzan Çakar, Melike Yüksel Sevindik ve Banu Koç Çakan'ın sunumları ile sona erdi. Etkinliğe ayrıca Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, SAMİKAD Başkanı Şehnaz Dereli, Batı Karadeniz TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanları katıldı. - SAMSUN
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