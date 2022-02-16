Samsun'da karayaka koyunu ıslah projesi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'ne başvuruların ilçe müdürlüklerince 28 Şubat tarihine kadar kabul edileceğini duyurdu.

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında Samsun'da karayaka koyununun Halk Elinde Islahı 1. Alt Projesi ilk toplantısı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konu ile verdiği bilgide, "Koyun yetiştiriciliğinde verimliliği artırmanın iki ana yolu vardır. Birincisi, koyunlara daha iyi çevre koşulları sağlamak, ikincisi de koyunların genetik değerini yükseltmek ya da genotipi ıslah etmektir. Bu iki ana yoldan genotipin ıslahı, kalıcı ve sürekli olması niteliğiyle önem kazanır. Proje ile birlikte ilimizde Karayaka koyun ırkı ıslah edilerek, kaliteli damızlıklar seçilerek, daha verimli ve nitelikli sürüler oluşturulmaya başlanacaktır. Koyunlardaki bu verim artışı yetiştiricilerimizin aynı iş gücü ile daha çok kazanç elde etmesini sağlayacaktır. Proje kapsamında ilimizde yürütülecek olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'ne başvurular ilçe müdürlüklerince 28 Şubat tarihine kadar alınacaktır. Proje kapsamında en az 100 baş anaç karayaka koyunu olan ve Samsun Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne üye yetiştiriciler başvurabilecektir. Proje 6 bin baş anaç karayaka koyunu ve 300 baş erkek karayaka ırkı hayvandan oluşacaktır. Proje 5 yıl süreli olup, kuzu doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı (60, 90 veya 120 gün), damızlık adayı olarak ayrılmış hayvanlarda 6. ay ağırlığı, damızlıkta kullanılacak hayvanın (dişi, erkek) ilkine damızlıkta kullanma ağırlığı kriterleri değerlendirilecektir. Proje kapsamında 10/11/2021 tarih ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yetiştiricilere hayvan başı olmak üzere Karayaka ırkı koyunlara ve yavrularına elit sürüde 80 TL. Taban sürüde 40 TL. Damızlık materyal için (koç) ise 225 TL destekleme ödemesi yapılacaktır" dedi.

Toplantıya Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Proje Lideri Prof. Dr. Zafer Ulutaş, Samsun Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karagöl, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ile Ziraat Mühendisi Erol Akkaya ve Birlik Personeli Emel Güngör katıldı. - SAMSUN