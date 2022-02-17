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Samsun'da KDV denetimleri - Son Dakika

Samsun'da KDV denetimleri

17.02.2022 14:32
Samsun'da KDV denetimleri

Samsun'da KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketler, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ve gıda toptancılarında denetimler başlatıldı.

Samsun'da KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketler, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ve gıda toptancılarında denetimler başlatıldı.

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından söz konusu KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışı yapanlara yönelik olarak marketler, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ve gıda toptancılarında denetimler başlatıldı. 11-12-13 Şubat 2022 tarihlerinde geçerli olan fiyatlar esas alınarak KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girdiği 14 Şubat 2022 tarihi ve sonrası için geçerli fiyatların karşılaştırılması suretiyle haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada, devletin enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık 10 bin civarında temel gıda ürününde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiğini hatırlatan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin KDV oranındaki yüzde 7'lik düşüşü fiyatlara yansıtmaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiği çağrısında bulunarak, aksi takdirde üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin idari para cezaları ile karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Samsun'da ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde; 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bin 917 işletmede 13 bin 609 adet ürünle ilgili olarak haksız fiyat denetimi yapıldı. Bu kapsamda 80 işletmeye ait tespit tutanakları değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirilmiş ve bu kapsamda işletmelere idari yaptırım uygulandı. - SAMSUN

Samsun'da KDV denetimleri
Samsun'da KDV denetimleri
Samsun'da KDV denetimleri

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Sevgililer Günü, Samsun Valiliği, Ticaret, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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