Samsun\'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, "Her fırsatta dile getirdiğimiz sağlıklı kentler ve kentsel dönüşüm için düğmeye bastık" açıklamasında bulundu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını duyuran Başkan Halit Doğan, "Her fırsatta dile getirdiğimiz sağlıklı kentler ve kentsel dönüşüm için düğmeye bastık. Samsun'umuzda kentsel dönüşüme İlkadım ilçemizde; Anadolu, Zeytinlik ve Kadıköy Mahallelerimizde başlıyoruz. 'Yerinde, Gönüllü ve Hızlı' mottomuzla üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. Kentsel dönüşüm projelerimizle sağlıksız kent dokularını iyileştirmek için çalışmalarımıza başlıyoruz. Bir yandan da doğal gaz ihtiyacı olan mahallelerimizdeki sorunları gidermek adına doğal gaz seferberliğimizi hayata geçiriyoruz. Çarpık yapılaşma ve afet riski taşıyan binaların olduğu alanları kentsel dönüşümle yenileyerek güvenli, yeni ve yaşanılabilir alanlara dönüştüreceğiz. Kentsel dönüşüm yaparken estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanlarımızın ulaşım, altyapı ve sosyal donatı ihtiyaçlarını gidereceğiz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN