Samsun'da Kırsal Kalkınma Programı Tanıtımı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Kırsal Kalkınma Programı Tanıtımı

Samsun\'da Kırsal Kalkınma Programı Tanıtımı

Samsun'da 17 ilçede tarıma dayalı yatırım desteği için tanıtım programları düzenlenecek.

21.02.2025 15:17
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 'Kırsal Kalkınma Destekleri Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlara Ait Tebliğ' kapsamında 17 ilçede tanıtım programları düzenlenerek, yatırımcılara ve üreticilere hibe uygulamaları hakkında bilgiler verileceğini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için aile işletmeciliği faaliyetleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tebliğ hakkında yaptığı açıklamada, "Tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzce yayımlanmıştır. Bu kapsamda yatırımcılarımızın yapacak oldukları yatırımlara ilişkin müracaatların başvuru zamanı ve şartları Bakanlığımızca yayımlanacak olan uygulama rehberinde ilanen duyurulacaktır" dedi.

Program kapsamında Samsun il Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından Samsun'un 17 ilçesinde tanıtım programları düzenleneceğine değinen Sağlam, "Yatırımcılarımıza ve üreticilerimize hibe uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir. Yine yatırımlar hakkında bilgi almak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüze müracaat edebilirler. Yapılacak olan yatırımların, ülkemiz, bölgemiz, yöremiz ve ilimiz tarımına, tarım sanayine, yatırımcılarımıza ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında mikro ve küçük ölçekli işletmeler için tebliğ kapsamında yatırım konuları ile hibeye esas proje tutarı ve destekleme oranları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Çiftçilik, Ekonomi, samsun, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kırsal Kalkınma Programı Tanıtımı - Son Dakika

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