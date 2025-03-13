Samsun\'da Konut Satışları Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2025 yılının Şubat ayında 2 bin 230 adet konut satıldı.

TÜİK, 2025 Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti. Konut satışları ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti.

Samsun'da konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre arttı

2024 yılında toplam 27 bin 608 adet konut satışının gerçekleştiği Samsun'da ise 2025 yılının Ocak ayında 2 bin 449 adet konut satılırken, Şubat ayında ise bu rakam 2 bin 230'a düştü.

Samsun'da konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre bin 275 adet arttı. 2025 Ocak-Şubat aylarında toplam 4 bin 679 konut satıldı. 2024 Ocak'ta bin 640, Şubat'ta bin 764 konut olmak üzere toplam 3 bin 404 konut satılmıştı. - SAMSUN