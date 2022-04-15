Samsun'da mart ayında 2 bin 233 konut satıldı - Son Dakika
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Samsun'da mart ayında 2 bin 233 konut satıldı

15.04.2022 11:40
Samsun'da mart ayında 2 bin 233 konut satıldı

Samsun'da 2022 yılının Mart ayında 2 bin 233 konut satıldı.

Samsun'da 2022 yılının Mart ayında 2 bin 233 konut satıldı. Bu konutlardan 147'si yabancı uyruklu kişiler tarafından alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülke genelindeki konut satış istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre ülke genelinde mart ayında 134 bin 170 konut satıldı. Bu konutlardan 2 bin 233'ü Samsun'da, 568'i Tokat'ta, 824'ü Çorum'da ve 425'i de Amasya'da satıldı.

Türkiye'de 14 bin 491, Samsun'da 355 konut yabancılara satıldı

Mart ayında ülke genelinde satılan 134 bin 170 konuttan 14 bin 491'i yabancılara satıldı. Türkiye'de 2022 yılı ilk 3 ayında en çok konut satın alan yabancılar 2 bin 256 konut ile İranlılar, 1887 konut ile Iraklılar, 1535 konut ile Ruslar ve 617 konut ile Almanlar oldu. Yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 10 il şöyle:

İstanbul (5 bin 974 konut), Antalya (3 bin 447 konut), Ankara (904 konut), Mersin (664 konut), Bursa (452 konut), Yalova (392 konut), İzmir (473 konut), Samsun (355 konut), Sakarya (331 konut) ve Trabzon (243 konut).

Samsun yabancıya konut satışında 8. sırada

Samsun'da yabancı uyruklular Ocak'ta 92, Şubat'ta 116 ve Mart'ta ise 147 konut satın aldı. Samsun, 2022'nin 3 aylık döneminde yabancıya 355 konut satışı ile Türkiye'de 8'inci sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre Samsun'da 2014-2021 yılları arasında konut satan alanlardan 14 bin 53'ü erkek, 8 bin 844'ü de kadınlardan oluştu. - SAMSUN

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Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu Karabük'te Mart ayında 344 konut satıldı Karabük'te Mart ayında 344 konut satıldı Bilecik'te konut satışları arttı Bilecik'te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun, konut, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da mart ayında 2 bin 233 konut satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da mart ayında 2 bin 233 konut satıldı - Son Dakika
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