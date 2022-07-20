Samsun Ticaret Borsası - Son Dakika
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Samsun Ticaret Borsası

20.07.2022 13:30
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)5,605,70
Mısır irmiği10,4310,43
Buğday (ekmeklik)7,007,50
İthal buğday5,805,80
BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği yağı (yemeklik)32,0038,37
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık39,3040,00
DİĞER ÜRÜNLER

Domates3,5010,00
Patlıcan5,008,00

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Kaynak: AA

Samsun, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Ticaret Borsası - Son Dakika

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