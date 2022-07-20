Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

Samsun, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Samsun Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.