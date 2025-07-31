Samsun\'un İhracatı Düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "faaliyet illeri" bazında açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre Samsun'un 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirdiği toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon 802 bin dolar azalarak 839 milyon 904 bin dolarda kaldı.

TÜİK, 2025 yılı altı aylık dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Samsun'un 2024 yılı ilk 6 ayındaki toplam ihracatı 844 milyon 706 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2025 yılı aynı döneminde ise ilden yapılan ihracat 839 milyon 904 bin dolara geriledi. Böylece Samsun'un dış ticaret performansı geçen yılın ilk yarısına göre durağan bir seyir izledi.

2025'in ilk 6 ayı

"Faaliyet illeri" aylık bazda 2025 yılı ihracat rakamları şöyle:

Ocak 114 milyon 45 bin dolar, şubat 149 milyon 598 bin dolar, mart 129 milyon 152 bin dolar, nisan 140 milyon 348 bin dolar, mayıs 170 milyon 49 bin dolar, haziran 136 milyon 713 bin dolar.

İllere göre ihracat-ithalat verileri

TÜİK illere göre ihracatta (genel ticaret sistemi) ise Samsun ilk altı ayda toplam 662 milyon 678 bin dolar ihracat, 593 milyon 660 bin dolar da ithalat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ithalat 631 milyon 340 bin dolar seviyesindeydi. - SAMSUN