Samsung 2025 OLED TV'lerde NVIDIA G-SYNC Uyumlu

Samsung Electronics, 2025 OLED TV serisinin NVIDIA G-SYNC ile uyumlu olacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uyumluluk, dünya çapındaki oyun tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için ultra akıcı oyun deneyimi, düşük gecikme süresi ve gelişmiş tepki hızları sunacak.

NVIDIA G-SYNC uyumluluğu sayesinde Samsung'un 2025 OLED televizyonları ekran yenileme hızını GPU'nun kare hızıyla senkronize ediyor, ekran yırtılmasını ve takılmaları azaltıp akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi yaşatıyor. Bu özelliğin 165 Hertz'e (Hz) kadar yenileme hızlarını destekleyen Samsung'un "Hareket Hızlandırıcı" teknolojisiyle birlikte kullanılmasıyla, oyuncular akıcı görüntülerle ve keskin netlikle hızlı aksiyon sahnelerinin keyfini çıkarabiliyor.

Yeni ürün yelpazesi, çeşitli GPU'lara geniş uyumluluk gösterirken uyarlanabilir bir senkronizasyon performansı sunan AMD FreeSync Premium Pro özelliğini destekliyor. Eklenen temel oyun özellikleri arasında, girdi gecikmesini en aza indiren ve tepkilerin anında verilmesini sağlayan Auto Low Latency Mode (ALLM) da bulunuyor. Ayrıca Samsung, NVIDIA GeForce NOW ile bulut tabanlı oyun platforuma ulaşım imkanı sunuyor.

Oyun deneyimini daha da üst düzeye çıkaran 2025 OLED televizyonlar, AI Otomatik Oyun Modu özelliğiyle, oyun türlerini ve sahne içeriğini gerçek zamanlı olarak akıllı bir şekilde analiz ediyor. Görüntü ve ses ayarlarını otomatik olarak optimize eden özellik sayesinde manuel ayar yapmaya gerek kalmıyor. Oyuncular, açılır arayüz Game Bar sayesinde oyundan çıkmadan önemli ayarlara hızlı erişim imkanından faydalanabiliyor.

Seçkin oyun deneyimleri için geliştirilen Samsung OLED televizyonlar, aynı zamanda üstün sinema ve bağlantılı ev deneyimleri de sunuyor. AI Görüntü Yükseltme, Yansımaz ekran teknolojisi ve SmartThings entegrasyonu gibi özellikler, her ortamda sürükleyici görseller ve zahmetsiz kontrol imkanı sağlıyor.

Samsung'un amiral gemisi S95F modelinde kullanıma sunulacak olan NVIDIA G-SYNC uyumluluk özelliği, daha sonra 2025 OLED serisindeki diğer modellere de eklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekranlar Müşteri Deneyimi Ekibi Başkan Yardımcısı Kevin Lee, Samsung'un 2025 OLED televizyonlarının, NVIDIA G-SYNC uyumluluğunun ve şimdiye kadarki en gelişmiş oyun özelliklerinin eklenmesiyle, en rekabetçi oyunlarda bile üst düzey performans sunduğunu belirtti.

Lee, "Ekran inovasyonlarındaki liderliğimizi ve gerçek zamanlı yapay zeka geliştirmelerini televizyonlara entegre ederek, bir savaş meydanında ya da farklı ortamlarda oyuncuların bir ekrandan beklentilerini yeniden tanımlıyoruz." ifadesini kullandı.