Samsung, Anthem Awards'ta Ödül Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsung, Anthem Awards'ta Ödül Aldı

Samsung, Global Goals uygulamasıyla sosyal etki ödülü kazandı ve küresel hedeflere katkı sağlıyor.

25.11.2024 12:16
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Samsung Electronics, Anthem Awards kapsamında Samsung Global Goals uygulamasıyla "Ortaklık veya İş Birliği - Sorumlu Teknoloji" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Global Goals uygulaması, bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Anthem Awards'ta teknoloji yoluyla sosyal etkiyi ileriye taşıdığı için ödül almaya hak kazandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıyla (UNDP) ortaklaşa geliştirilen Samsung Global Goals uygulaması, dünya çapında milyonlarca kişinin Küresel Amaçlar olarak da bilinen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına doğrudan katkıda bulunmasını sağlıyor.

2019'da lanse edilen uygulama, şu anda dünya genelindeki 300 milyon Galaxy kullanıcısının cihazında bulunuyor.

Uygulamanın içinde yer verilen reklamların yanı sıra kullanıcıların ve Samsung'un yaptığı bağışlar yoluyla UNDP inisiyatiflerinin desteklenmesi için bugüne kadar 20 milyon doların üzerinde gelir elde edildi.

Toplumsal sorunları çözüme kavuşturmak ve etik teknoloji kullanımını teşvik etmek amacıyla stratejik iş birlikleri vasıtasıyla teknolojiden sorumlu bir şekilde faydalanan girişimlere verilen Anthem Awards "Ortaklık veya İş Birliği - Sorumlu Teknoloji" ödülü, Samsung'un dünyanın en acil meselelerinden bazıları için etkili, teknoloji odaklı çözümleri teşvik etme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Anthem Awards, dünyanın dört bir yanındaki bireylerin, şirketlerin ve kuruluşların muazzam, amaç odaklı çalışmalarını onurlandıran en büyük ve en kapsamlı sosyal etki ödül programlarından bir tanesi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Anthem Awards, 34 ülkeden 2 bin 300'ün üzerinde başvurunun yapıldığı, şimdiye kadarki en rekabetçi dönemini geride bıraktı.

Küresel dönüşüme öncülük eden proje ve girişimlerin ödüllendirildiği Anthem Awards, dünyadaki tüm topluluklara harekete geçme konusunda ilham veren ve etki yaratan çalışmalar açısından yeni bir mihenk taşı oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil Deneyim Birimi Pazarlama Başkanı Stephanie Choi, küresel amaçlar konusundaki kararlılıklarının Anthem Awards kapsamında kabul görmesiyle onurlandıklarını belirtti.

Choi, "Samsung, kolektif aksiyona, açık işbirliğine ve herkesin daha iyi bir gelecek kurmasına ilham vermek amacıyla teknolojinin gücünden faydalanmayı taahhüt ediyor. UNDP'yle 2030'a doğru ilerlerken, Samsung Global Goals uygulamamız Küresel Amaçlara ulaşılması yolunda ilerlemeye önemli bir katkı sunmaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, Samsung, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung, Anthem Awards'ta Ödül Aldı - Son Dakika

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