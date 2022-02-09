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Samsung, "Galaxy Unpacked" etkinliğini metaverse evrenindeki mağazasında yayınlayacak - Son Dakika

Samsung, "Galaxy Unpacked" etkinliğini metaverse evrenindeki mağazasında yayınlayacak

09.02.2022 12:20
Samsung, "Galaxy Unpacked" etkinliğini metaverse evrenindeki mağazasında yayınlayacak

Samsung, gerçekleştireceği "Unpacked" etkinliğini, metaverse evreninde yer alan Samsung 837X mağazasında canlı olarak yayınlayacak.

Samsung, gerçekleştireceği "Unpacked" etkinliğini, metaverse evreninde yer alan Samsung 837X mağazasında canlı olarak yayınlayacak.

Şirket açıklamasına göre, 3D sanal gerçeklik platformu Decentraland'da yer alan Samsung mağazasında kullanıcılara birbirinden farklı deneyimler sunulacak.

"Unpacked" etkinliği kapsamında Samsung'un 837X mağazası lobisinde Samantha isimli sanal karakter kullanıcıları karşılayacak, konukları tanıtacak ve önemli bilgileri aktaracak. Katılımcılar, selamlama modülüne adım attıklarında Samantha ile etkileşime geçebilecek. Yapay zeka ile desteklenen Samantha karakteri, Samsung'un 837X mağazasında önemli bilgileri ve olayları ilişkilendirebiliyor, gerektiğinde ise diyalog kurabiliyor.

Metaverse evreninin bulunduğu, Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen Decentraland ise çok oyunculu bir 3D sanal gerçeklik platformu olarak öne çıkıyor. Decentraland platformunda kullanıcılar, içeriklerini ve uygulamalarını oluşturabiliyor. Bunları hem deneyimleyebiliyor hem de para kazanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, Samsung'un New York'taki mağazasının birebir modellendiği 837X mağazasını sanal olarak ziyaret edebiliyor. Burada çeşitli görevleri yerine getirerek 837X'in NFT rozetlerini ve Samsung Decentraland giyilebilir ürünlerin sınırlı sayıdaki örneklerini kazanabiliyor.

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Metaverse, Samsung, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, 'Galaxy Unpacked' etkinliğini metaverse evrenindeki mağazasında yayınlayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsung, "Galaxy Unpacked" etkinliğini metaverse evrenindeki mağazasında yayınlayacak - Son Dakika
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