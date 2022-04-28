Sanalira Teknoloji A.Ş., stabil kripto para startup'ı tasarladı - Son Dakika

Sanalira Teknoloji ve Ticaret A.Ş. altında hizmet veren Sanalira, Türkiye'nin en pratik ve en hızlı "dijital cüzdanı" olmayı hedefliyor. Platform; Türk lirası, dolar, Euro, sterlin gibi itibari para birimleri ile Bitcoin ve altcoinlerin; tek bir merkezden yönetilebileceği bütüncül bir dijital cüzdan entegrasyonuna imza attı. Sanalira platformu CEO'su Ramazan Karabulut platforma ilişkin açıklamasında, "Sanalira'nın kullanıcılarına sunduğu en önemli avantajların başında, piyasanın yüksek komisyon oranlarına karşın 0 komisyon ayrıcalığı geliyor" dedi.

Sanalira platformu CEO'su Ramazan Karabulut konuya ilişkin açıklamasında, "Dijital cüzdan kavramına, işlem komisyonlarına ve yatırım olanaklarına getirdiği yeni yaklaşımlarla birlikte Sanalira, kendisini güçlü bir dijital cüzdan ve her açıdan erişilebilir bir al-sat (exchange) platformu olarak konumlandırıyor. Üstelik tüm bu işlemlerin, tamamen Türk lirası üzerinden yapılabilmesine imkan veriyor. Platform, 1 Türk lirasına eşit değerdeki Sanalira stabilcoin'i ile kripto para al-sat işlemlerinde de büyük kolaylık sağlıyor" dedi.

Çağın en büyük ihtiyaçlarından birinin hızlı işlem yapılabilmesi olduğunu söyleyen Karabulut, "Platformda, kullanıcı dostu ve fayda odaklı bir yaklaşım hakim. Sanalira platformu, sunduğu çeşitlilik ve yenilikçi tavrıyla da "bireysel faydayı" maksimum düzeyde gözetmektedir" diye konuştu.LİMİTSİZ BİR DİJİTAL CÜZDAN DENEYİMİKullanıcıların platformda limitsiz transfer yapabildiklerini belirten CEO Ramazan Karabulut, "Sanalira'da tüm farklı para birimlerinde, hiçbir ek ücret ödemeksizin 7/24 transfer işlemi yapabilmektedir. Pek çok kripto para borsasında günlük para yatırma limiti varken, Sanalira'da kullanıcılar hiçbir limitle sınırlandırılmadan diledikleri kadar yatırım yapabilmekte. Sanalira Cüzdan'a sahip olmak isteyen kullanıcılar; Sanalira Mobil'i, IOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarına indirerek, ücretsiz olarak kişisel bir hesap oluşturabiliyor. Hesap oluşturduktan sonra ise kimlik kartını taratıp, sisteme yüklemek suretiyle kimlik ve hesap doğrulaması yapılması gerekiyor. Böylelikle platform, kullanıcılar için çok daha güvenli bir ortam tesis etmektedir" bilgilerini verdi. 360 DERECE HİZMET ANLAYIŞISanalira; itibari para birimlerinin saklanmasına, tutulmasına, transfer edilmesine ve alışverişlerde kullanılmasına olanak tanırken, bu işlemlerin aynı zamanda tüm kripto para birimlerinde de yapılabilmesini sağlıyor. Karabulut platforma ilişkin yaptığı açıklamanın devamında şu bilgileri verdi: "Türk lirasına indeksli stabilcoin Sanalira sayesinde; platform üzerinden yapılan kripto para satın alma işlemleri, son derece hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Böylelikle kullanıcılar; diledikleri kripto para birimine, diledikleri miktarda yatırım yapabiliyor ve yatırımlarını kişisel kripto cüzdanında tutabiliyor. Platform, kripto para al-sat işlemlerinde 0 komisyon avantajıyla da kullanıcılarına ayrıcalıklı hissettiriyor. Platform, QR teknolojisiyle de tam entegre bir şekilde çalıştığı için tüm transfer işlemleri son derece pratik, hızlı ve güvenli bir altyapıyla sağlanmaktadır."0 KOMİSYON AVANTAJI "Sanalira'nın kullanıcılarına sunduğu en önemli avantajların başında, piyasanın yüksek komisyon oranlarına karşın 0 komisyon ayrıcalığı geliyor" diyen Karabulut, "Platforma ücretsiz olarak üye olduktan sonra; banka havalesi yöntemi ya da kredi kartı üzerinden, tamamen ücretsiz olarak itibari para transferi yapılabiliyor. Para çekme işlemi de aynı şekilde tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Farklı cüzdanlardaki kripto varlıkların transferi, cüzdandan cüzdana direkt yapılabilirken; platform üzerinden kripto para satın alma işlemlerinden hiçbir komisyon alınmıyor. Kripto para çekme işlemlerinde ise sadece 1 dolar işlem ücreti bulunuyor. Sanalira kullanmanın diğer bir avantajı da kullanıcıların, varlıkları üzerinde tam hakimiyet kurabilmeleri olarak karşımıza çıkıyor. Paranın tek bir cüzdanda tutulması ve harcamaların bu cüzdan üzerinden yapılması; kullanıcılara daha bilinçli alışveriş imkanı olarak dönerken, harcamaların da kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Uygulamayı kullanan kişiler, Sanalira Cüzdan'ı ihtiyaçlarına göre hem itibari para birimlerini hem de kripto para birimlerini tutmak için tercih ediyorlar. Bu sayede tüm maddi varlıklarını, aynı cüzdan üzerinden yönetiyor ve dolayısıyla da harcamalarının farkında olarak tasarruf stratejileri kuruyorlar" diye konuştu.