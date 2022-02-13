Üye Girişi
"Sanayici depo bulamıyor" - Son Dakika

"Sanayici depo bulamıyor"

13.02.2022 11:49
"Sanayici depo bulamıyor"

İstanbul içinde depo bulmakta zorlanan sanayiciler, Tekirdağ'ın ilçelerine yönelirken amorti etme süresinin kısa olması nedeniyle yatırımcının yeni gözdesi sanayi yapıları oldu.

İstanbul içinde depo bulmakta zorlanan sanayiciler, Tekirdağ'ın ilçelerine yönelirken amorti etme süresinin kısa olması nedeniyle yatırımcının yeni gözdesi sanayi yapıları oldu.

E-ticaret sektörünün büyümesi ve fabrikaların üretimlerini artırması nedeniyle şirketler, ürünlerini depolayacak yer bulamıyor.

Depolara artan ilgi hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay "Son dönemde sanayiciler depo bulmak zorlanıyor. Bunda özellikle pandemide e-ticaret sektörünün büyümesi ve son dönemde fabrikaların üretimlerini artırması etkili oldu. Talep çok fazla olduğu için mevcuttaki depoların çoğu kiralandı. Alternatif seçenek bulmakta zorlanıyoruz. Fabrikaları büyük olan sanayicilerin bazısı kendi alanlarında küçültme yapıp mevcut fabrikalarının bir kısmını depo olarak kiraya verme yoluna gidiyor" dedi.

"Gıda ve ambalaj başı çekiyor"

Özellikle ambalaj, gıda ve kozmetik sektörleri, depo arayışında başı çektiğini aktaran Altınay, İstanbul'da depolama alanlarının dolduğunu belirterek "İstanbul içinde depo bulamayanlar Ambarlı Limanı'na ve gümrüklere en yakın olan lokasyonları tercih ediyorlar. O nedenle Çatalca, Silivri, Selimpaşa, Çerkezköy ve Çorlu hattı büyük rağbet görüyor" diye konuştu.

"Yeni gözde sanayi yapıları"

Yatırımcının yeni gözdesinin sanayi yapıları olduğunu aktaran Altınay, "Talebin çok fazla olması ve kiralama bedellerinin yüksek olması nedeniyle depo, fabrika yapmak isteyen yatırımcıların sayısı arttı. Çünkü yapan kişi için çok güzel getirisi oluyor. Örneğin Çerkezköy, Çorlu, Ergene bölgesinde 10 bin metrekare bir fabrikayı şu an 300- 350 bin TL'den kiralama yapabiliyoruz. Bu Hadımköy bölgesinde 10 dönüm bir fabrika için 400- 500 bin TL civarında. Çerkezköy Çorlu bölgesinde depo, fabrika yatırımı yapacak kişi 10 dönümlük bir yapı için 1.5 milyon dolara arsa almış olsa, inşaatın metrekaresi anahtar teslim 370 dolar. Yani toplamda 3 milyon 700 bin dolara bu fabrikayı yapabiliyoruz. Arsa fiyatı ve inşaat toplamda ortalama maliyeti 5 milyon dolar oluyor. Kiralama bedeli ise 30 bin dolar. Yani fabrika kendini yaklaşık 160-170 ayda amorti ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sanayici depo bulamıyor

YORUMLAR
500

Çerkezköy, Tekirdağ, İstanbul, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Sanayici depo bulamıyor' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:43 Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:28 Kızına yapılanlar sonrası öfkeden çılgına dönen anne, hırsıza parke taşıyla saldırdı
11:24 KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak!
11:22 Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı!
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Enes Ünal İspanya gol krallığına koşuyor!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:58:15. #1.13#
SON DAKİKA: "Sanayici depo bulamıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement