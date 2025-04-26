Sanayicilerin Finansmana Erişimi Paneli - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayicilerin Finansmana Erişimi Paneli

Sanayicilerin Finansmana Erişimi Paneli

ASO, sanayicilerin finansmana erişimini ele alan bir panel düzenledi.

26.04.2025 12:47
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Ankara Sanayi Odasının (ASO) düzenlediği yılın ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı kapsamında "Sanayicinin Finansmana Erişimi Paneli" gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın moderatörlüğündeki panelde, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşcı ve Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci konuştu.

Ardıç, reel ve bankacılık sektörlerinin birbirlerini beslediklerine, karşılıklı ilişki içinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerine işaret ederek, "Bu birliktelik ne kadar sağlıklı olursa, ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyüme süreci ve makroekonomik istikrarı da o derece sağlam temellere oturacaktır." dedi.

"Seçici kredileri ön plana çıkarıyoruz"

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Taşcı da izledikleri stratejilere değinerek, bankanın aktif büyüklüğünün 6 trilyon liranın üzerine çıktığını bildirdi.

Bilanço dengesi içinde kredileri maksimum verimlilikle yönetmeye çalıştıklarını belirten Taşcı, bankanın nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyelerine ilişkin detayları paylaştı.

Taşcı, Ziraat Bankası olarak 20 ülkede ve 129 noktada faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, farklı ülkelerde banka ve şube açma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Söz konusu ülkeleri ve noktaları tercih etme nedenlerini de paylaşan Taşcı, "Bu noktaları Türk iş adamlarının veya Türkiye'nin ticaretinin olduğu yerlerde Türk iş adamlarımıza, sanayicilerimize destek olmak, yardımcı olmak, onların finansmana erişimini veyahut da para transferlerinde kolaylık sağlamak üzere belirliyoruz." şeklinde konuştu.

Son dönemde devletin ekonomi politikalarıyla uyumlu hareket etmek için seçici kredileri ön plana çıkardıklarını dile getiren Taşcı, bankanın ihracatçılara sağladığı kredilerin tutarlarına ilişkin de bilgi verdi.

"Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Madenci de bankanın ana görevinin KOBİ'leri ve sanayicileri yeni yatırımlar konusunda ve diğer faaliyetlerinde desteklemek olduğunu söyledi.

Kamu bankalarının finansmana erişim konusunda çalışmaları olduğunu anlatan Madenci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilançolarımız büyüdü. Bunları idare etmek, sürekliğini sağlamak da önemli. Bir taraftan da kural koyucu otoritelerin koydukları bazı regülasyonlar var. Bu regülasyonlara da uymak zorundasınız. Hep bir arada ülkemize olan inancımız tam. Hepimiz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm girişimcilere, yatırımcılara mümkün mertebe kamu bankaları olarak bugüne kadar nasıl destek verdiysek bundan sonra da destek vereceğiz."

"Ekonomimize yaklaşık 2,7 trilyon lirayı aşan katkı sağladık"

Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Akyol ise Türk sanayicisinin hangi koşulda olursa olsun yatırım yapmaya, ihracata yönelmeye, istihdamı sağlamaya yönelik çabalarını gördüklerine işaret ederek, bu anlamda ellerinden geldiğince sanayicilerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bankanın 2024 performansına da değinen Akyol, "Nakit ve gayri nakdi kredilerde ekonomimize yaklaşık 2,7 trilyon lirayı aşan katkı sağladık." dedi.

Akyol, ticari alandaki kredilerde en büyük payı yüzde 34 seviyesinde sanayi kesiminin oluşturduğunu belirterek, bu verinin önceden yüzde 23,7 seviyelerinde olduğunu vurguladı.

Sanayicileri hangi ürünlerle desteklediklerini de anlatan Akyol, yakın zamanda sanayicilere yönelik yeni ürünlerini paylaşacaklarını bildirdi.

"Kredi, kredi gibi kullanılmalı"

Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Altındağ da Eximbank'ın ürünlerinin iki ana başlıkta ele alınabileceğini dile getirerek, geçen yıl 24,1 milyar doları nakdi kredi, 24,6 milyar doları da alacak sigortası olmak üzere 48,7 milyar dolarlık destek sağladıklarını söyledi.

Bankanın kalkınma ve yatırım bankası statüsünde olduğuna dikkati çeken Altındağ, bu statüden dolayı mevduat toplayarak kaynak yaratma gibi şanslarının olmadığını anlattı.

Altındağ, Türk Eximbank'ın aktif büyüklüğünün yüzde 90'ının krediden oluştuğunu belirterek, bankacılık sektöründe bu oranın yüzde 50'nin altında olduğunu kaydetti.

Reeskont kredilerinin değerli olduğunu ifade eden Altındağ, "Türk Eximbank olarak günlük 2,2 milyar liralık reeskont kredisine aracılık ediyoruz. Bunun yanında ocak ayı sonunda yabancı para reeskont kredilerinin de kullanımına başladık." diye konuştu.

Altındağ, bankaların sanayicilerden beklentilerine ilişkin ise şunları aktardı:

"Bankaların soru ve taleplerine hızlı cevap verilmesi. Mümkün olduğunca finans ekiplerinden gelen soru ve belge taleplerine ne kadar hızlı cevap veriyor olurlarsa o kadar iyi olur. Bir de bunu belirtmeden geçemeyeceğim, kredi süreciyle ilgili beklentilerimizden belki de en önemlilerinden biri, kredinin kredi olarak kullanılması. O kredinin üretimde kullanılması, kredinin ihracat için kullanılması. Alınan kredinin ne kadar değerli olduğunun farkında olunmalı ve kredi, kredi gibi üretim, ihracat için kullanılmalı."

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Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Ekonomi, Ankara, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayicilerin Finansmana Erişimi Paneli - Son Dakika

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