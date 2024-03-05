Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi yükseldi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,85 yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim- Aralık 2023 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,85 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise söz konusu dönemde bir önceki döneme göre yüzde 0,10 düştü.
Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 2,19, çeyreklik bazda yüzde 0,31 artış gösterdi.
En fazla yıllık artış dayanıksız tüketim malı üretiminde
Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 2 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 0,3 ile ara malı üretiminde oldu.
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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı. İran'a yapılan ihracat yüzde 234,2 artış gösterdi.
Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerin Ramazan Ayı içerisinde de devam edeceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle bu denetimleri daha da sıklaştıracaklarını, Ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 görevlinin sahaya tekrar çıktığını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknolojiyi kim geliştiriyorsa, kuralları o koyacak.
Adana'nın Kozan ilçesinde portakal, mandalina ve limon tarlada 1 TL'den alıcı bulamıyor. Üreticiler, ürünleri dökmeye başladı. Üreticilerin maliyetlerini karşılamayan düşük fiyatlar nedeniyle ürünler çürümeye başladı.
Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında başkentte ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini söyledi. Kesimal, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğunu ifade ederek, ESK marifetiyle tüketicinin daha ucuz et alabilmesi için anlaşma yapıldığını belirtti. Bu anlaşma gereği, kıyma ve kuşbaşının kilogram fiyatı 324 lira olarak belirlendi ve ramazan boyunca bu fiyattan tüketicilere sunulacak. Kesimal, bu fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere faydalı olacağını ve Ankara'da PERDER üyesi mağazalarda yoğun et satışı yapıldığını vurguladı. Ayrıca, kırmızı ette merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve bilindik marka ve marketlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
Tekirdağ'da düzenlenen Tarımsal Üretimin Planlanması bilgilendirme toplantısında, iklim değişikliği, su sıkıntısı, artan nüfus ve yoğun kentleşme gibi faktörlerin tarımsal üretim üzerindeki etkileri ele alındı. Toplantıda, tarımsal üretim planlamasının önemi vurgulandı ve uygulama süreci hakkında bilgiler paylaşıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,356 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği yer alıyor ve kilogramı 15,418 liradan satılıyor.
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