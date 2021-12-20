Sanki dün hiç patlama olmamış gibi işçiler bugün de madene indi!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, yaralı işçilerin vücudunda yanıklar oluştuğu, bazı işçilerin kol ve parmaklarının kırıldığı, beyin kanaması geçirenlerin bulunduğu belirtildi.

''YARALANMA VE ÖLÜM RİSKİ VAR''

Madenin yeniden çalışmaya başlamasının riskli olduğunu vurgulayan sendika, "Polyak Maden İşletmesi, yaşanan bu kaza sonrası riskli durumunu korumaktadır. Bu, çalışanların her biri açısından yaralanma ve ölüm riski anlamına gelmektedir. Bu nedenle işletmenin Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerince ayrıntılı bir denetimden geçirilmeden denetçilerden çalışabilir izni alınmadan işçilerin üretime başlatılması çok büyük sakınca taşımaktadır. Bu denetimler yapılmadan yaşanacak her türlü üzücü olayın sorumluluğu işletme yöneticilerine, bilirkişilere, Çalışma ve Enerji bakanlıklarına aittir. Bu uyarımıza Türkiye halkı şahit olsun" dedi.

Diğer taraftan patlamanın meydana geldiği maden ocağına ilişkin valilik, soruşturma başlattı.